Secretul Elenei Lasconi! De ce crede că va câștiga alegerile cu peste 70 la sută: “Le-am zis apropiaților să mă tragă de mânecă!” EXCLUSIV

Elena Lasconi, primarul orașului Câmpulung Muscel, are o singură dorință pentru această vară. Să câștige alegerile locale cu un scor care să nu mai lase loc de comentarii. În prima zi a noii primăveri a acceptat propunerea de discuta pe larg cu Playtech Ştiri.ro.

Aflată de nici patru ani în fruntea micului oraș de puțin peste 27.500, fosta vedetă a celor de la PRO TV e de părere că rețeta succesului e una singură.

Ea și-a reamintit recent cum a început aventura sa politică, în urmă cu patru ani, dar și doza foarte mare de neîncredere cu care a fost întâmpinată atunci când lumea a aflat ce „trăznaie” i-a putut trece prin cap.

Își amintește foarte bine cum a început totul și cum a reușit să treacă peste orice handicap, legat și de vârstă, și de puțina pricepere, și despre faptul că e o reprezentantă a „sexului slab”.

Una peste alta, Elena Lasconi susține că nu are decât o singură rețetă de succes, munca, și un unic sfat de viață căruia i-a dat mai mereu curs.

„Ce mă recomandă? Munca! Zilele în care am stat și 13 sau 14 ore la primărie sau pe teren. Nu am avut niciodată altă alternativă. Doar munca. Când muncești cei din jurul tău văd. Dacă am adus ceva în orașul acesta e faptul că se poate și altfel.

Oamenii trebuie să continue să creadă că se poate și altfel. Până acum patru ani nu aveau alternativa asta, dar acum lucrurile stau altfel!”, sună sentința ei personală.