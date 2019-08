La aproape trei săptămâni de la dispariția Alexandrei Măceșanu, tatăl tinerei face noi declarații. Nelu Măceșanu a trimis o scrisoare publică tulburătoare, în care promite că nu va renunța la luptă, spunând că o să facă totul pentru a afla adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu copilul lor.

Ce mesaj transmite tatăl Alexandrei

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, este cel care a făcut publică scrisoarea tatălui tinerei. „Scrisoarea tatălui Alexandrei (vărul meu) către lichele”, așa o numește el.

Pa pagina sa de facebook, acesta a postat rândurile bărbatului menite să le explice tuturor cum stau lucrurile de fapt.

„Ma numesc Macesanu Nelu, tatal Alexandrei si am un mesaj pentru toti cei care il ataca pe varul meu: Imi pare rau ca l-am amestecat pe Sandu in toata nenoricirea noastra. I-am spus-o si lui de cate ori ne-am vazut. Imi pare rau pentru ca am vazut cati oameni rai il ataca si ii creeaza probleme pentru ca l-am rugat sa ne ajute sa o gasim pe Alexandra„, reiese din scrisoarea bărbatului.

Nelu Măceșanu spune că o să facă totul pentru a afla adevărul despre ce s-a întâmplat cu Alexandrei.

„Vreau sa mai spun atat: i-am dat lui Sandu hartie sa ne reprezinte peste tot: la tribunal, la parchet, la politie, la televiziune si ziare. Cine poate sa spuna ca tot ce a facut el a fost pentru a se folosi de fetita noastra draga NU este omul lui Dummezeu si nu este crestin. Sandu ne-a intrebat despre tot ce a facut in numele nostru si dincolo de necazul prin care trecem care este un cosmar din care nu ne mai trezim atacarea lui Sandu este lucrul care ne-a suparat si mai tare si am hotarat sa-i trimit acesata scrisoare sa o faca publica pentru ca are nevoie de sprijinul nostru nu doar noi de al lui.

Tatăl Alexandrei Măceșanu: „Noi credem în continuare în autorități”

Cred ca aceia care il critica pentru ca sufera langa noi ar trebui sa se duca la biserica sa se roage si sa-si curete rautatea si veninul. Noi credem in continuare in autoritati si in Sandu ca vor reusi sa ne gaseasca fata si adevarul. O sa facem totul pentru a afla adevarul despre copilul nostru. Suntem crestini si nu avem rautate dar celor care vorbesc despre glorie sau imagine a lui Sandu pe seama necazului nostru le spunem atat: sa le fie rusine iar celor care cred in el sa-l sprijine sa lupte nu doar pentru fata noastra ci pentru toti copii care au trecut prin asa ceva. Dumnezeu e sus si ii vede pe toti: si pe cei rai si pe cei buni si are grija de fiecare!”, se mai arată în rândurile lăsate de bărbat. Scrisoarea poate fi citită integral pe pagina de facebook a lui Cumpănașu.

Se știe că Alexandra Măceșanu a dispărut de acasă, pe data de 24 iulie, după ce a fost luată la ocazie cu mașina de Gheorghe Dincă. Oficial, în urma stenogramelor care au ieșit la iveală, se mai cunoaște faptul că tânăra a apelat sistemul de urgență 112 de trei ori, unde a spus că a fost răpită și violată.

Gheorghe Dincă a declarat în fața autorităților că el a omorât-o pe Alexandra, dar și pe Luiza Melencu, însă anchetatorii continuă perechezițiile pentru a pune cap la cap toate detaliile în acest dosar și pentru a descoperi, bineînțeles, cadavrele celor două, în cazul în care crimele chiar s-au produs.