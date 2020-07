Cazul Caracal. Mama Alexandrei Măceșanu, gest sfâșietor. Ce s-a întâmplat cu Tudorița

Alexandra a fost cel puțin a doua victimă a sinistrului personaj Gheorghe Dincă. Pe 14 martie, acesta o răpise, din Caracal, și pe Luiza Melencu, în vârstă de 18 ani, nici ea găsită vreodată. În urmă cu un an, România încasa tragedia de la Caracal, cu atât mai mare de suportat cu cât mare parte din ea era de domeniul fantasticului, al incompetenței și al nedreptății. Ancheta penală, declanșată din 26 iulie 2019 în casa inculpatului, a avut o pornire șubredă, sub conducerea DIICOT și a actualei șefe a acestui Parchet, Giorgiana Hosu. Ulterior, cu riscul compromiterii probelor vitale, a fost chemată de la București o echipă a Serviciului Omoruri, sub conducerea comisarului Florian Eniță, care a avut ca misiune să analizeze centimetru cu centimetru locul crimelor. La un an distanță, cele trei apeluri la 112 ale tinerei își păstrează rezonanța în societate.

Un an de la Cazul Caracal. Tudorița, mama Alexandrei Măceșanu, a revenit în casa ororilor

Pe 24 iulie s-a împlinit un an de la dispariția Alexandrei Măceșanu, tânăra de 15 ani din Caracal răpită și ucisă, pe care autoritățile nu au reușit să o salveze. Sumbrul eveniment a fost marcat de un gest disperat al mamei sale. Tudorița Măceșanu a mers în fața casei principalului suspect în acest caz, unde fata ei a fost dusă și supusă unor torturi. Aceasta încă refuză verdictul anchetatorilor în cazul fiicei.

Gheorghe Dincă este acuzat de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol și profanare de cadavre.

„Alexandra a fost luată, a fost traficată, indiferent când se chinuie să ne spună că e moartă. Ei au fost mână în mână cu Dincă l-au păzit la poartă să nu cumva sa vină cineva să-l deranjeze”,a spus femeia la România TV.

„Alexandra este în viață este undeva în lumea asta unde numai Dumnezeu știe. Cât vom trăi vom spera, Dumnezeu este sus și într-o bună zi inima mea de mama îmi spune că Dumnezeu mi-o va aduce acasă”, a completat aceasta.