Cazul Caracal, în presa internațională. BBC alocă un spațiu amplu cercetărilor de la noi

Cazul dispariției tinerelor Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu a ajuns să fie dezbătut și în presa străină. BBC alocă un spațiu mare cercetărilor de la noi din țară asupra dispariției tinerei și a felului în care au reacționat instituțiile în acest caz. De altfel, în materialul realizat, este menționată și demisia ministrului de interne și a altor oficiali ai statului ca urmare a felului în care a fost gestionat cazul.

Cazul de la Caracal, în atenția BBC

Situația Alexandrei Măceșanu, tânăra de 15 ani pe care Gheorghe Dincă a răpit-o, iar apoi a omorât-o, după cum a declarat el în fața procurorilor, a ajuns și în atenția presei străine. BBC a realizat un material amplu despre acest caz care a îngrozit o țară întreagă.

„Vă rog, stați cu mine la telefon că îmi este frică… vă rog”, a spus ea în ultimul apel către 112, potrivit stenogramelor. Polițistul îi răspunde că „nu poate să stea la telefon” pentru că are „și alte apeluri”, însă o asigură că „negreșit” va veni cineva în câteva minute”, se arată pe bbc.com, potrivit digi24.ro.

„Cazul a atras proteste în masă și demisia șefului Poliției și a alor oficiali. Ministrul de Interne, de asemenea, a demisionat, spunând că oricine este vinovat de răspunsul întârziat al polițiștilor trebuie să plătească”, se menționează în material.

Cum a relatat presa străină evenimentele din România

„Cazul dureros – ce le include pe cele două adolescente – a captivat România. În fiecare zi, noi detalii ajung titlurile știrilor”, arată site-ul bbc.com.

BBC profită de ocazie și amintește de Colectiv, în care „un guvern social-democrat anterior și-a dat demisia, în noiembrie, 2015, din cauza unui șir de erori, care au dus la moartea a 65 de tineri într-un incendiu dintr-un club din București.”

Cazul crimelor de la Caracal a fost tratat, de asemenea, în alte publicații, precum: The New York Times, The Guardian, Euronews, Deutsche Welle sau The Telegraph.