Caz șocant în București. Mamă și fiică, acuzate că făceau operații estetice, fără a deține atestate de studii

Oamenii legii au reținut o femeie de 43 de ani deoarece efectua, alături de fiica sa, activități de estetică medicală, prin folosirea unor substanțe specifice, fără a deține atestate de studii. De asemenea, cele două nu au declarat veniturile obținute.

În cursul zilei de marți, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au efectuat patru percheziții la adresele a două persoane, în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, potrivit Inspectoratului Poliției Județene Ilfov.

Trei percheziții au fost efectuate în Capitală, iar una în Ilfov. În urma acestora, oamenii legii au descoperit și confiscat cinci aparate electronice care ar fi fost folosite în activitățile de estetică medicală. Femeia în vârstă de 43 de ani, și fiica ei de 24 de ani, nu aveau competențele necesare practicării meseriei și nici nu declarau veniturile obținute în urma operațiilor ilegale.

Polițiștii au dispus măsura reținerii față de femeia în vârstă de 43 de ani. Urmează ca aceasta să fie prezentată procurorului de caz. De asemenea, și fiica ei a fost reținută pentru 24 de ore.

Probabil cel mai cunoscut caz a fost cel al lui Matteo Politi, „medicul” care opera persoane chiar dacă avea doar 8 clase. A reușit să falsifice mai multe diplome, astfel încât oamenii să aibă încredere în el. Ultima informație despre acesta a apărut în mediul online în anul 2020, atunci când o femeie care a comandat mâncare l-a recunoscut.

Am comandat mâncare de pe Glovo și mi-a atras atenția poza celui care urma să îmi aducă mâncarea. Semăna cu Matteo Politi, însă mi-am spus că nu are cum și că probabil este o simplă coincidență. Când a ajuns însă, am realizat că este vorba chiar despre falsul medic. L-am întrebat câte ceva despre comandă și vorbea o română stricată, cu accente italienești. Atunci mi-am dat seama că medicul fals a ajuns să livreze mâncare”, a declarat femeia care a plasat comanda.