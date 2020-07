Caz emoționant la Oradea. O fetiță cu COVID-19 s-a internat singură. Motivul sfâșietor

O fetiță de 12 ani, care a fost infectată cu coronavirus, poate fi un exemplu pentru mulți. Fetița a cerut neapărat să fie internată după ce a aflat că are coronavirus, pentru a-și proteja mama care suferă de cancer.

Caz emoționant în Oradea. O fetiță cu coronavirus s-a internat singură. Motivul este cutremurător

Ariana, la cei 12 ani ai săi, a oferit o lecție de viață tuturor, dar mai ales pacienților asimpomatici, infectați cu COVID-19, care nu respectă regulile de carantină. După ce a aflat că este infectată cu coronavirus, fetița din Oradea a cerut să fie internată, pentru a-și proteja astfel mama bolnavă de cancer.

Fata în vârstă de 12 ani s-a infectat cu coronavirus în urma unei întâlniri la terasă, cu colegii ei, unde nu s-au respectat regulile de distanțare socială. Aflând că este posibil ca Ariana să fie infectată, mama ei a solicitat testarea. Al Arianei a ieșit pozitiv, al mamei negativ. Deși mama ei a cerut să fie tratată acasă, Ariana a cerut să fie internată, pentru a-ți proteja astfel mama.

Ariana cunoaște de pe net problema coronavirusului

„Încă de la aflarea rezultatului, Ariana a hotărât că se internează, mi-a zis că vrea s-o las la spital. Nu avea niciun semn de boală, dar ştie de pe net şi de la televizor că şi persoanele asimptomatice pot transmite virusul.

Mi-a spus hotărâtă că vrea să o sun pe doamna doctor, că vrea să se interneze. I-am răspuns că eu nu vreau, dar pur şi simplu s-a dus în cameră, şi-a făcut singură bagajul şi apoi mi-a cerut să sun la Salvare, s-o ducă la spital”, a declarat mama fetiţei.

Ariana și-a făcut singură bagajul pentru internare

Mama a amintit că fetiţa încă dormea când a vorbit la telefon cu reprezentanții DSP. „S-a trezit pe la ora 10, mai târziu decât de obicei, şi când m-a văzut plânsă şi-a dat seama că şi al doilea rezultat a ieşit rău.

Fetița a refuzat să seta lângă mama bolnavă de cancer

Mama fetei a sunt la DSP, iar medicul de acolo a vorbit cu Arianma la telefon. „Am ieşit în curte plângând. Până să vină ambulanţa au trecut 10 minute, când a ajuns eram epuizată. A ieşit şi o vecină să ne îmbărbăteze, iar echipajul ne-a promis că vor avea grijă maximă de Ariana. Am vrut s-o însoţesc până la Infecţioase, dar nu s-a putut”, a povestit mama Arianei.

La spital, Ariana a manifestat simptome ușoare ale bolii. Momentan, fetița se află internată și urmează tratamentul necesar.