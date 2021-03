Cauza spirituală a bolilor. Lidia Fecioru, despre 5 avertismente majore ale corpului tău

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru vorbește despre cele cinci avertismente majore ale organismului uman. De ce ne îmbolnăvim și care sunt simptomele care ne atrag atenția asupra mai multor afecțiuni.

Ți s-a întâmplat vreodată să te simți rău și să nu știi de la ce? Sau să ai o stare mai proastă, să te simți deprimat, deși nu ai niciun motiv să fii trist? Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a dezvăluit care sunt cele mai alarmante cinci semne că organismul nostru are nevoie de ajutor specializat. Acestea sunt simptomele pe care nu trebuie să le ignori.

Lidia Fecioru atrage atenția asupra faptului că stresul poate avea efecte mult mai nocive decât am crede asupra organismului nostru. Sentimentul de nesiguranță, neputința și frustrările se nasc din energii negative care tot ce vor face este să te tragă în jos. Cu toții avem probleme și suntem stresati, dar ce mai important este să găsim un echilibru pentru a nu ne forța prea tare.

„Cred că toţi am avut sentimentul ăsta, cu siguranţă. Parcă pierzi ceva din tine, nu te mai regăseşti. De la început nu ştii de unde să o iei. Eu am această chestie, mai vin pacienţi şi întreabă şi le spun: detaşează-te de viaţa ta şi uită-te la viaţa ta ca la o tablă de şah. Cam acelaşi lucru trebuie să faci cu viaţa ta şi trebuie să ştii ce vrei de la viaţa ta.

Se spune că visăm mereu, în fiecare noapte, dar de cele mai multe ori nu ne aducem aminte. Specialistul spune că atunci când avem coșmaruri, subconștientul nostru lucrează într-un mod foarte misterios și sadic, arătându-ne imagini negative pentru a reflecta grijile, durerile și frustările pe care le simțim, zi de zi.

Studiile arată că persoanele care simt nevoia de singurătate sunt, în general, cele care ocupă o poziție socială înaltă, care lucrează foarte mult și își petrec marea majoritate a timpului la locul de muncă sau trudind pentru diverse proiecte. Sfatul Lidiei Fecioru este ca oamenii să își rezerve un timp de relaxare, pentru că altfel pot dezvolta probleme neuronale sau digestive.

Din nefericire, stresul face parte din viața cotidiană și poate fi cauzat de mai mulți factori: lipsa banilor, probleme pe plan profesional, certuri cu partenerul de viață. Trage aer în piept și relaxează-te, gândește-te la lucrurile pe care le poți rezolva pe moment și fă-ți un plan pentru a vedea ce poți reuși pe viitor. Stresul poate duce la anxietate, depresie și atacuri de panică, dacă nu este ținut în frâu.

Lidia Fecioru susține că afecțiunile de care suferim funcționează precum un clopoțel pe care trebuie să-l auzim, atunci când acesta sună pentr

„Este un clopoţel al organismului de care ar trebui să ţinem cont pentru că, de foarte multe ori, trebuie să ne ascultăm. Organismul nostru e ca o fabrică în care lucrează roboţi. Totul e mecanizat, robotizat şi în momentul în care avem lipsă de calciu sună alarma, avem lipsă de magneziu, la fel şi tot aşa.

Trebuie să ţinem cont de semnalele date de corp pentru că, după acel semnal, ne vom îmbolnăvi.

Ne îmbolnăvesc geloziile, invidia. Toate astea ne îmbolnăvesc fizic. Undeva noi am greşit, s-a întâmplat ceva. Am stricat matricea, am umblat la şuruburi şi nu e ok.”, a declarat bioenergoterapeutul pentru sursa citată.