Experiența bizară trăită de Oana Roman după moartea mamei sale. A primit un semn divin de la Mioara Roman

Mioara Roman, fosta soţie a fostului premier Petre Roman, a decedat la vârsta de 83 de ani, la finalul lunii februarie 2024. Una dintre fiicele sale, Oana, a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare. De altfel, vedeta încă nu-și revine după moartea celei care i-a dat viață, ba mai mult de atât, ea susține că a primit un semn divin de la Mioara Roman. Ce i-a transmis în vis?

Mioara Roman s-a stins din viaţă la vârsta de 83 de ani. De mai bine de un an, ea era internată la un azil din apropierea Capitalei. Fosta soție a primului premier al României a murit în somn, așa cum își dorea.

Recent, Oana Roman a mărturisit că a visat-o pe mama ei, dar experiența a fost una ciudată. Pe rețelele de socializare, vedeta le-a povestit fanilor virtuali că visul ei a fost complet bizar, lipsit de realitate. ​Mioara Roman i-ar fi dat acesteia un semn divin!

Vezi și: Cum a murit Mioara Roman, de fapt. Oana Roman a dat detaliile tulburătoare despre cauza morții: ‘Așa cum și-a dorit’

„Am uitat să vă spun. Am visat-o pe mama, e bine, e tare bine mama, era cu bunica, cu mama ei. Pe bunica nu am visat-o niciodată de când a murit și am visat-o azi-noapte, împreună cu mama.

Erau frumoase, erau elegante, eram coafate și erau împreună, așa că, mama probabil și-a încheiat călătoria și a ajuns la destinație, acolo unde s-a întâlnit cu bunica, cu mama ei. Și a visat-o pe mama și o prietenă de-a ei, tot azi-noapte, deci, cu siguranță, ea a ajuns unde trebuia și începe să ne dea de veste”, a povestit Oana Roman pe social media.