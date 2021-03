Câți copii vrea să aibă Daria Radionova. Rusoaica, mesaj clar pentru Alex Bodi

Daria Radionova și Alex Bodi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. După mai multe scandaluri în care afaceristul a fost implicat, acum pare să se fi liniștit alături de rusoaică. Daria s-a mutat în vila lui Alex Bodi chiar înainte ca el să fie dus în arest. Cei doi vor să se căsătorească, iar șatena a vorbit pentru prima oară despre copii.

Într-o sesiune de întrebări pe Instagram, Daria Radionova a fost întrebată câți copii își dorește. Ea a răspuns că ar vrea doi copii, lucru care nu e exclus să se întâmple într-un viitor apropiat.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a vorbit despre căsătorie. El este pregătit să facă pasul cel mare cu Daria Radionova, însă are de rezolvat câteva lucruri înainte de face asta.

Afaceristul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. Șatena a povestit că i-a întâlnit pe părinții și pe sora lui Bodi și că a fost primită în familie cu brațele deschise. În plus, spune ea, iubitul ei i-a promis că va aface anunțul privind căsătoria după ce își definitivează problemele cu legea.

„Da, Alex m-a cerut. După ce o să scape de problemele cu care se confruntă în instanță, Alex o să facă oficial anunțul despre căsătoria noastră. Am fost introdusă în familie de ceva timp. Atunci când Alex a fost arestat, zilnic vorbeam cu părinții și sora lui. Ne-am sprijinit reciproc în acele momente dificile. De asemenea, le-am întâlnit și pe cele două fiice uimitoare ale lui Alex. Am petrecut mult timp împreună. Le-am dus la cumpărături, ne-am jucat și am gătit împreună. Ne-am uitat la filme și am petrecut ca o familie”, a declarat Daria Radionova.