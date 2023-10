Câți copii are Laurențiu Reghecampf, de fapt. Anamaria Prodan, dezvăluire uluitoare: „Ei merită să se cunoască între ei”

Câți copii are Laurențiu Reghecampf, de fapt. Antrenorul are trei copii, iar al patrulea urmează să se nască peste câteva luni. Cei trei copii sunt făcuți cu trei mame diferite. Anamaria Prodan, dezvăluire uluitoare: „Ei merită să se cunoască între ei”.

Anamaria Prodan a făcut anunțul. Ce vrea de la fostul soț, Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan are o cerere pentru fostul ei soț, lăsând să se înțeleagă că are pretenția ca Laurențiu Reghecampf să îl ia pe Bebeto să își cunoască fratele pe care tatăl lui îl are cu Corina Caciuc.

Laurențiu Reghecampf are 3 copii, iar al patru-lea se află pe drum. Astfel, antrenorul are cu prima sa soție, Mariana Pfeiffer, un băiat, pe Luca. Cu Anamaria Prodan are un băiat, pe Bebeto, iar cu Corina Caciuc are un alt băiețel de un an, pe Liam.

În plus, aceasta din urmă este din nou gravidă, urmând să îl facă pe antrenor tată pentru a doua oară, fapt nereușit despre celelalte femei din viața lui.

Anamaria Prodan vrea o relație fumoasă între copiii lui Laurențiu Reghecampf

Acum, după ce a revenit la gânduri mai mare, adică a terminat cu scandalul, Anamaria Prodan susține că își dorește ca toți copiii antrenorului să aibă o relație bună, chiar dacă sunt frați vitregi, lucru cu care antrenorul nu ar fi de acord.

Pe de altă parte, Anamaria Prodan spune că și-a regăsit liniștea interioară, după divorțul cu scandal de care a avut parte cu Laurențiu Reghecampf. De asemenea, impresara consideră că toți copiii din familiile Prodan-Reghecampf ar trebuie să stea la aceeași masă și să aibă bune relații. Potrivit spuselor ei, vedeta chiar ar fi solicitat ca frații să se întâlnească între ei, dar s-ar fi lovit de refuzul lui Laurențiu Reghecampf.

Astfel, impresara crede că, de fapt, copiii din familiile lor nu au nicio vină și că ar trebui să petrecă timp împreună. Anamaria Prodan a făcut referire la Luca, băiatul lui Reghe din prima lui căsnicie, spunând că acesta a fost primit mereu cu brațele deschise în familia ei.

Mesajul Anamariei Prodan

”Eu am cerut asta și mi se pare normal să se întâmple, pentru că nu au nici o vină copiii care se nasc, ei trebuie să rămână frați. Faptul că nu s-a putut până acum este doar decizia fostului meu soț. Probabil, în ani se va maturiza. Știi ce se întâmplă, când ajungi în poziția să ierți, atunci într-adevăr ești omul lui Dumnezeu. Atunci poți spune că Dumnezeu te iubește.

