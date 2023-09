Anamaria Prodan, totul despre relaţia cu Tibi Dumitrescu, fostul său soţ. Vedeta, declaraţii neaşteptate: „Visam să trăim, să vină nepoţii”

Zâmbitoare, liniștită, optimistă în ceea ce privește viitorul, celebra impresară și-a deschis sufletul. Anamaria Prodan a făcut noi dezvăluiri neașteptate despre relația tibi Dumitrescu, fostul său soț.

Un interviu inedit, realizat într-un loc ce a trecut printr-o tranformare uriașă. După despărțirea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan și-a „purificat” locuința, a făcut renovări serioase în vila din Snagov. A fost un proces de durată, ce s-a întins pe aproape șase luni, chiar și acum mai sunt câteva mici detalii de pus la punct.

Cea care a ajutat-o să pună în aplicare schimbările dorite a fost chiar fiica sa, Rebeca. Tânăra i-a făcut imediat mamei sale o schiță pentru terasă, iar rezultatul final a fost chiar peste așteptările sale.

„Am schimbat tot, de la casă, curte, amintiri. Am muncit 6 luni, mai avem mici chestii de făcut aici, dar sunt foarte fericită de cum a ieșit. Eu după ce m-am despărțit de Laurențiu, ne-am uitat toți așa în jur, am noroc cu Rebeca că a terminat Maragonni, mi-a făcut un desen. Am dărâmat tot ce era înainte, s-au speriat și vecinii. Era un portocaliu înainte, înainte nu vedeam nimic.

Eu am dormit foarte mulți ani, am avut perna în glugă. Cred că Dumnezeu ia ce nu e bun în viețile noastre, dacă ai sufletul bun..Dumnezeu o să îți ia ceva, dar îți va da ceva mai bun. Nu e bine să faci compromisuri doar pentru a da bine în ochii lumii, am înțeles târziu asta. Nu merită, avem o singură viață”, a dezvăluit Anamaria Prodan, la WOWNews.