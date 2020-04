Câți copii are Andrea Bocelli. Legătura dintre un fiu al artistului și J Lo

Toată lumea îl cunoaște pe Andrea Bocelli, unul din cei mai apreciați artiști de muzică clasică din lume. Tot mapamondul a fost impresionat de ultimul său concert, în plină pandemie, având un record de audiență, de peste 3 milioane de vizualizări pe youtube.

Câți copii are Andrea Bocelli

Andrea Bocelli s-a născut în Lajatico, Toscana, Italia, pe 22 septembrie 1958. A învățat să cânte la pian, flaut și saxofon de când era copil. Lipsit de vedere de la naștere, la 12 ani, Bocelli a devenit orb după o accidentare la un meci de fotbal. Marea lovitură a dat-o atunci când un demo cu vocea sa a ajuns pe mâna celebrului Luciano Pavarotti. Albumul său ”Bocelli” în 1995 s-a descurcat bine în Europa, iar ”Sogno” în 1999 a devenit un succes internațional. În zilele noastre rămâne unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din lume. Solistul de muzică clasică Andrea Bocelli valorează 30 de milioane de lire sterline.

În 1992 Bocelli s-a căsătorit cu prima sa soție, Enrica Cenzatti. Perechea a avut doi fii, Amos și Matteo, înainte de a divorța în 2002. În același an, managerul său Veronica Berti a devenit soția lui Andrea Bocelli, în 2014. Veronica a născut primul său copil, al treilea copil al lui Bocelli, Virginia, în 2012. Se căsătoriseră la o ceremonie din Livorno, Italia, în martie 2014. La acel moment tenorul italian avea 55 de ani și noua sa mireasă 30. Până atunci, Veronica a ocupat funcția de vicepreședinte al fundației, asumându-și responsabilitatea pentru finanțare și sprijinind organizația.

Andrea Bocelli are doi băieți, Amos, 24 de ani, și Matteo, 21 de ani, cu fosta sa soție Enrica Cenzatti, pe care a cunoscut-o la începutul carierei sale, în timp ce cânta în baruri cu pian. Primul lor fiu, Amos, s-a născut în 1995 iar Matteo s-a născut în 1997.

Legătura dintre un fiu al artistului și J Lo

Matteo Bocelli are genele muzicale ale tatălui său. Au cântat împreună pe piesa „Fall on Me”, de pe albumul lui Bocelli, numit ”Si”. Au interpretat single-ul împreună în timpul episodului 2018 din ”Dancing With the Stars”. El a apărut într-o companie pentru Guess alături de Jennifer Lopez. Diva a mărturisit că tânărul i-a lăsat o impresie extrem de plăcută şi că este un domn ca şi tată său.

Într-un interviu dat celebrei reviste ”Billboard”, Bocelli a spus că el și fiul său au diferite tipuri de voci, dar există un lucru în comun și a mai spus că este un „privilegiu neașteptat” să poată cânta alături de Matteo.