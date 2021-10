Câți bani vrea să bage Andreea Tonciu în alte operații estetice. Suma este aiuritoare

Andreea Tonciu rămâne în istoria showbiz-ului românesc pentru relația pe care a avut-o cu Nicolae Mitea, dar și pentru o parte a feței de care multă vreme a fost foarte complexată. Vedetei nu i-a plăcut niciodată nasul ei până într-o zi, când a pus piciorul și prag și s-a dus să se opereze. A scăpat de defectul fizic pe care îl avea, iar acum vrea să intre în reparații totale. Bruneta se gândește la noi operații estetice.

Andreea Tonciu a făcut dezvăluiri-bombă în direct

Dacă acum Andreea Tonciu are un nas precum divele de la Hollywood, pe la începuturile aparițiilor ei la TV, arăta cu totul altfel. Nu de puține ori, vedeta a fost jignită din cauză că avea o formă a nasului mai ascuțită. Prezentă la emisiunea „Teo show”, de la Kanal D, Tonciu a dezvăluit ce o bate gândul să facă în viitorul apropiat.

Teo Trandafir și Bursucu’ au rămas mască

Bruneta este cunoscută pentru filtrele pe care le folosește pe rețelele de socializare. Are doar 36 de ani, însă, vedeta deja se consideră bătrână, așa că vrea alte operații estetice. Despre ce intervenții chirurgicale este vorba? Teo Trandafir și Bursucu’ au rămas mască.

„Am (n.r. – sâni), dar sunt vechi, sunt de demult. Îmi doresc să înlocuiesc silicoanele.”, a precizat Andreea Tonciu în direct, la TV.

Întrebată de Bursucu’ dacă a vorbit cu soțul pentru aceste reparații, Andreea Tonciu a părut puțin mirată:

„Dar de ce trebuie să vorbesc cu soțu’?” „Să plătească cadoul”, a completat Teo Trandafir. „Se rezolvă…Orice plăcere pe care o are Andreea se rezolvă.”, a adăugat faimoasa brunetă.

Când a decis să se opereze la nas

Decizia de a se opera la nas a fost luată de Andreea Tonciu în momentul „în care lumea a început să mă jignească. Apărând la TV, mi se vedea mult mai mare, că televizorul mărește. Eram într-o seară în oglindă, mă machiam să ies afară și mă vedeam, Teo, urâtă. Mi-am zis că trebuie să-mi operez nasul, că nu mai suport. Am pus mâna pe telefon, am sunat sâmbătă și luni am plecat în Turcia, ca să mă operez”.

Lorena Tonciu este la fel de obsedată de nas precum sora ei

La nas s-a operat și sora Andreei, Lorena Tonciu, deoarece vrea să arate foarte bine.

„Fiind surori, semănăm și la nas. Pe Lorena nu am convins-o eu să se opereze la nas, ea se ruga de mine de la 14 ani.”, a zis vedeta. „Sunt foarte obsedată să arăt foarte bine. Mi-aș face orice. Mă rog, aproape orice. Să arăt bine. Andreea iese nemachiată din casă, eu nu pot. Eu trebuie să arăt cel mai bine și când duc gunoiul.”, a completat Lorena Tonciu, sora Andreei.

Ce alte operații estetice vrea să-și facă bruneta?

Și dacă tot a fost discuția doar despre operații estetice, Andreea Tonciu a aruncat o nouă bombă în direct! Vrea să facă noi intervenții chirurgicale, în valoare de 50-60.000 de euro!