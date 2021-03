Câți bani vrea Ilie Năstase de la soția sa. Îi cere înapoi toate cadourile, sumele sunt halucinante

Ilie Năstase vrea să recupereze toate cadourile oferite către ultima sa soție. Sumele sunt de-a dreptul halucinante. La câți bani se ridică toate darurile primite de Ioana Simion pe parcursul mariajului cu fostul tenismen?

Ilie Năstase vrea totul înapoi la divorț!

Divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion înaintează pe zi ce trece, iar detalii din scandalul dintre ei ies la iveală. Se pare că nu mai există cale de împăcare, iar de o despărțire rezonabilă și decentă nici că mai poate fi vorba.

Fostul tenismen vrea acum toate cadourile oferite Ioanei înapoi. Mai exact, ar fi vorba de genți de mii de euro, automobilul de aproximativ 250 de mii, dar și apartamentul care are o valoare cuprinsă între 150 – 200 de mii euro.

Amintim că mariajul celor doi s-a stricat din momentul în care bărbatul a agresat-o fizic pe ultima sa parteneră în acte. Au trecut două luni de la episodul violent, iar relația lor s-a răcit din ce în ce mai tare, Ioana susținând că i-a lăsat timp fostului sportiv să reacționeze cumva, dar nu a făcut-o.

Cea din urmă a declarat că îi va da tot ceea ce au la comun, mai cu seamă că este o femeie independentă și nu dorește să fie implicată într-un scandal mai mare decât s-a creat deja în media.

„Am fost și am făcut ce trebuia să fac. Am luat decizia, am stat 2 luni, m-am gândit foarte bine și am ajuns la concluzia că e cel mai bine așa. Așa și-a dorit soțul meu (n.r. – la tribunal, nu la notar), așa a vrut el, de ce, nu știu. Eu îi voi da tot ce este de dat. Dacă sunt bunuri acumulate în comun, eu îi voi da ce este de dat. Sunt o femeie pe picioarele mele, nu stau să mă țigănesc”, a declarat Ioana Simion.

Episodul violent dintre soți