Câți bani sunt dispuși românii să cheltuiască de Black Friday. Care sunt cele mai căutate produse

Black Friday este cel mai așteptat eveniment de shopping din an. Mulți se pregătesc pentru ziua cea mare cu bugete și liste de cumpărături. Dar câți bani sunt dispuși românii să cheltuiască de Black Friday? Printre cele mai căutate produse, an de an, se numără electrocasnicele, Gadget-urile și smartphone-urile.

Interesul românilor pentru cumpărături de Black Friday a scăzut

Un studiu recent arată că românii nu se mai înghesuie să cheltuie bani de Vinerea Neagră anul acesta.

Spre deosebire de anul trecut, în 2023, procentul celor care vor să cumpere ceva a scăzut cu 5%. În 2022, 62% dintre români voiau să achiziționeze ceva de Black Friday.

Anul acesta, doar 57% dintre români și-au propus să își cumpere ceva cu ocazia marilor reduceri.

Datele făcute publice de MKOR arată că 6 din 10 români vor să cumpere ceva în această vineri, în scădere comparativ cu anul trecut. În plus, 8 din 10 români și-au făcut un buget clar pentru această ocazie, față de 20% anul trecut.

„Am reluat studiul privind planurile românilor de Black Friday pentru că ne-am dorit să vedem cum au evoluat preferinţele faţă de anul trecut. Rezultatele arată că, deşi interesul pentru cumpărăturile de Black Friday se menţine relativ ridicat, românii adoptă o abordare mai prudentă în 2023, gestionându-şi mai bine bugetul alocat. Totul pe fondul unui pesimism general privind situaţia economică actuală”, a declarat Corina Cimpoca, fondatoarea MKOR.

Câți bani sunt dispuși românii să cheltuiască de Black Friday

Cei mai înclinați să cumpere ceva de Black Friday, conform studiului, sunt oamenii sub 40 de ani, în special femeile, persoanele cu venituri medii, părinții cu copii minori și persoanele fără copii.

Anul acesta, românii au un interes mai crescut pentru haine și încălțăminte.

Dar în 2023, românii au început să fie mai organizați și își fac lista de cumpărături cu 2-3 săptămâni înainte de 1 noiembrie.

Tinerii din Generația Z și persoanele fără copii sunt ceva mai spontani. 2 din 10 preferă să se hotărască pe loc ce vor cumpăra, conform studiului.

Sunt rari cei care merg la cumpărături fără să aibă un buget stabili, mai ales față de anul trecut. Sumele alocate depind în mare parte de resursele financiare ale fiecăruia, dar și de prețul produselor pe care vor să le cumpere.

Ce produse sunt la mare căutare în această zi

Românii vor să cumpere electronice și electrocasnice la preț redus de Black Friday, însă și aici interesul a scăzut cu 7 procente față de anul trecut.

În topul preferințelor se află și produsele IT&C, însă tot în scădere.

Apetitul a crescut cu 14% pentru articolele de fashion: îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, etc. Interesul este și mai mare pentru generația Z (64%) și pentru femei (58%).

Cei mai mulți preferă să cumpere online, iar majoritatea o fac pentru că găsesc lucruri la ofertă. 1 din 4 români va căuta oferte atât în magazinele fizice, cât și online.

Sunt și alții care profită de Black Friday ca să cumpere cadouri de Crăciun sau alte aniversări.

Studiul arată că 6 din 10 români cumpără în această zi, principalul motiv fiind, desigur, ofertele de neratat la produsele pe care le doresc.