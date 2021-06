Câți bani ‘sparge’ Fulgy când merge noaptea în cluburi. Sumele sunt halucinante pentru un om normal

Scandalul din familia Clejanilor e departe de a se termina. Recent, Viorica și Ioniță au ținut să precizeze că nu vor mai vorbi despre subiectul Fulgy prin intermediul rețelelor sociale.

Cu toate că familia își dorește stingerea conflictului izbucnit de fiul lor, seria dezvăluirilor despre extravaganțele tânărului continuă. Samuel Costache, bodyguard-ul lui Fulgy a făcut câteva declarații despre aroganțele mezinului familiei Clejani.

El a spus că Fulgy scotea din buzunare în jur de 1000 de euro pentru o noapte în club, asta în timp ce el era plătit cu sume cuprinse între 150 și 200 de euro, în funcție de momentul în care era solicitat.

Samuel a mai vorbit și despre faptul că Fulgy îi mai vorbea despre aventurile lui cu diverse tinere, însă bodyguardul spune că nu a cunoscut niciodată vreo iubită oficială a artistului.

El a mai spus că regretă situația în care Fulgy se află acum și că speră ca acesta să își revină cât mai repede. De asemenea, Samuel a dezvăluit că a fost o dată acasă la artist și că s-a simțit foarte bine alături de el.

”Au mai încercat unii băieți să-l atragă cu ceva și eu, când simțeam că i se întâmplă ceva, interveneam imediat. Mie chiar îmi pare rău că a ajuns în anul ăsta la Spital, la psihiatrie și chiar îmi doresc să iasă cât mai repede.

Tot timpul stăteam lângă el și nu veneau dealeri de droguri. Am fost o singură dată la el acasă și m-am simțit foarte bine cu el, nu a avut un comportament ciudat. Am băut suc, am ascultat muzică.”, a spus bodyguardul lui Fulgy.