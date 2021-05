Câți bani primește Marius Șumudică la FCSB, de fapt. Gigi Becali îl îmbogătește

După aventura din campionatul turcesc Marius Șumudică avea să revină în țară, liber de contract. Nimeni nu a înțeles de ce după o lună avea să plece de la Rizespor. Dornic de a câștiga trofee fostul rapidist avea o primă ofertă în România de la Universitatea Craiova. Nu s-a concretizat nimic, așa că Marius Șumudică a mai așteptat. Acum are o ofertă de nerefuzat din partea lui Gigi Becali, la FCSB.

Aventura lui Marius Șumudică peste hotare ca antrenor începea în 2017 la Kayserisport, apoi în Arabia Saudită, la Al Shabab în 2018. În 2019 prelua clubul din Super Lig, Gaziantep FK. Aici lucrurile au mers bine doi ani, după care este concediat în 2021. Despărțirea a fost de comun acord. Antrenorul, în vârstă de 49 de ani, a condus prima echipă a Gaziantep FK pentru aproape două sezoane.

Fericit că poate rămâne în Super Lig, Marius Șumudică prelua echipa celor de la Rizespor, dar după o lună demisiona. Cotat printre primii trei antrenori români peste hotare, Marius Șumudică revenea în România. Fiind liber de contract, Șumi era dornic de a reveni în Liga 1. Rapidist convins, și-ar fi dorit să preia Rapidul, care tocmai a promovat în prima ligă, numai că aici lucrurile nu erau așa cum și-ar fi dorit.

Apoi au apărut noi zvonuri legate de noi oferte, una dintre ele fiind cea de preluare a Universității Craiova, pentru un salariu de 600.000 de euro. Dar și în acest caz nu s-a concretizat nimic. Cât despre ce se întâmplă în fotbalul rămânesc, fostul mare rapidist consideră că a scăzut calitatea jocului, și că este într-o scădere constantă.

Până acum niciuna din ofertele din România nu i-au fost pe plac. Acum a primit o ofertă de nerefuzat de la prietenul său, Gigi Becali. Într-o intervenție la DigiSport, finanțatorul FCSB a aruncat bomba Ligii. Becali a anunțat că Marius Șumudică va prelua echipa finanțată de el din noul sezon de campionat. Oferta și contractul au fost confirmate inclusiv de fostul mare rapidist, Marius Șumudică. Conform relatărilor lui Becali, totul ar fi plecat de la o glumă legată de datoria de 10.000 de euro pe care o are Șumudică la Gigi Becali.

”Îl împrumutasem eu pe Șumi cu 10.000 de euro. El era plecat din țară și avea nevoie pentru niște apropiați. >Acum, eu, în glumă, i-am zis să aducă banii. I-am zis în glumă: «te puneam antrenor dacă erai serios». El a zis «credeam că vrei să îmi scazi datoria din contract».

Pe urmă a venit la mine, am stat, am stabilit și am zis să fie așa. Eu știu că a fost la mine, am bătut palma. I-a dat buletinul lui Argăseală să facă actele, apoi să semneze contractul. Pe la 18:00 ne-am despărțit, acum o oră a discutat cu Vali, la telefon, termenii contractului.”, a povestit Gigi Becali la DigiSport.