Câți bani primește Johnny Depp, după ce a câștigat procesul cu fosta soție. Și Amber Heard va fi despăgubită. Ieri, juriul a decis în favoarea starului din „Pirații din Caraibe„, după o deliberare de 14 ore. S-a constatat deci că Amber Heard l-a defăimat pe Johnny Depp într-un articol publicat în 2018 în Washington Post.

Johnny Depp este despăgubit, primind 10 milioane de dolari în daune compensatorii și 5 milioane de dolari în daune punitive. După șase săptămâni de audieri atât Johnny Depp cât și Amber Heard au spus în fața juriului că își doresc să își reia viața înapoi.

Depp a dat-o în judecată pe Amber Heard pentru 50 de milioane de dolari. În verdictul juriului, se indică faptul că Amber Heard a fost defăimată, dar nu de Johnny Depp, ci de avocatul lui, Adam Waldman. Ea va primi suma de 2 milioane de dolari în daune compensatorii, dar fără daune punitive.

Amber Heard și Johnny Depp s-a cunoscut în 2009 și au fost căsătoriți în perioada 2015-2016. Starul din Pirații din Caraibe a acuzat-o pe fosta soție că i-ar fi lăsat excremente pe pat, iar ea ar fi fost violată cu o sticlă de lichior.

Johnny Depp a dat-o în judecată pe Amber Heard, după ce aceasta l-a defăimat într-un articol în Washington Post, în care a declarat că a fost abuzată fizic.

Ea îl acuza în acel articol pe fostul soț de agresiune fizică, cu toate că numele lui nu apărea nicăieri. Avocații actorului au susținut că prin aceste acuzații a fost afectată reputația clientului lor, fiind înlăturat din aproape toate proiectele de la Hollywood. După aflarea verdictului, Amber Heard a transmis, printr-un comunicat de presă:

„Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Sunt devastată că muntele de dovezi nu a putut să treacă de puterea și influența disproporționate ale fostului meu soț.

Sunt și mai dezamăgită de ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un pas în spate. Întoarce ceasul într-o perioadă în care faptul că o femeie vorbește însemna că va fi umilită public. Ne întoarce la ideea că violența împotriva femeilor nu trebuie să fie luată în serios.

Sunt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt și mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am ca americancă – de a vorbi liber și deschis”, a transmis Amber Heard, după rostirea verdictului.