Ce a spus Kate Moss despre Johnny Depp, în procesul intentat fostei soţii Amber Heard

Kate Moss intervine în scandalul uriaș dintre Johnny Depp și Amber Heard. Procesul intentat de fosta soție a celebrului actor se conturează și prinde culoare în dreptul bărbatului după ce aceasta a menționat în instanță un incident petrecut în perioada în care modelul și Depp erau împreună. Blondina a acceptat zilele trecute să depună mărturie în favoarea fostului partener, lucru care a trezit un val de reacții în toată lumea.

Kate Moss a depus mărturie în favoarea lui Johnny Depp. Cel din urmă se află într-un proces cu fosta soție. Fotomodelul britanic în vârstă de 58 de ani s-a aflat în cursul zilei de 25 mai în boxa martorilor în cadrul procesului de defăimare.

Mai exact, vedeta din „Pirates of the Caribbean” a dat-o în judecată pe Heard la un tribunal din Virginia. Acesta i-a solicitat despăgubiri de 50 de milioane de dolari și susține că actrița l-a defăimat atunci când l-a acuzat pe nedrept de abuz domestic.

Amber l-a dat la rândul ei în judecată pentru 100 de milioane de dolari pentru că Depp a defăimat-o atunci când avocatul actorului a spus că afirmațiile ei sunt o ,,farsă”.

Avocații actorului au chemat-o în proces pe Kate Moss după ce Amber Heard a adus în prim-plan un zvon care ar fi indicat faptul că modelul ar fi fost împins pe scări de Depp în timp ce ei erau împreună.

Cei doi au trăit o poveste de iubite din 1994 până în 1998. Ea a declarat public faptul că a alunecat pe scări și s-a rănit la spate în timpul unei vacanțe. Iubitul ei de atunci a ajutat-o, de fapt, să ajungă în cameră și a sunat la ambulanță, conform spuselor femeii.

Mulți dintre fanii artistului au apreciat-o pe Moss pentru faptul că a spus adevărul după ”20 de ani de zile de zvonuri în doar patru minute”.

„Johnny nu m-a împins niciodată, nu m-a lovit și nu m-a aruncat pe scări”, a spus, scurt și la obiect, Kate Moss, în intervenția prin video live, făcută în timpul procesului din Virginia, SUA.

„Plecam din cameră și Johnny ieșise înaintea mea. Tocmai fusese o furtună. Când am ieșit, am alunecat pe scări și m-am rănit la spate. Am țipat pentru că nu știam ce se întâmpla cu mine și mă durea.

El a venit în fugă să mă ajute, m-a dus în cameră și a cerut îngrijiri medicale. Nu m-a împins niciodată, nu m-a lovit cu piciorul și nu m-a aruncat pe scări”, a spus modelul sub jurământ, care nu a fost interogată de echipa lui Heard.