Câți bani primește Bianca Drăgușanu la Revelionul lui Dan Negru. Cătălin Măruță va fi șocat EXCLUSIV

Cătălin Măruță va lua foc de ciudă! Bianca Drăgușanu, cea mai scumpă invitată la Revelionul lui Dan Negru: ”A cerut un sfert din prețul rochiei pe care o va purta la filmări”

Bianca Drăgușanu este as-ul din mânecă al lui Dan Negru, pentru tradiționalul show de Revelion, difuzat în seara de 31 decembrie de Antena 1. Reporterii impact.ro au aflat, în exclusivitate, onorariul divei pentru cele 16 ore de filmare. Cu siguranță că, la aflarea sumei negociate, prezentatorul PRO TV Cătălin Măruță, cu care Bianca a intrat recent în scandal, după ce a întrebat-o din ce bani trăiește, va fi redus la tăcere…

În ultima vreme, toți au pus ”tunurile” pe Bianca Drăgușanu, fostă asistentă tv, care se lăfăie în lux. Chiar și Cătălin Măruță a bombardat-o cu întrebări indiscrete, privind sursele de venit, în cadrul emisiunii sale de la PRO TV, moment din care între cei doi a izbucnit un aprig război al declarațiilor.

Iată însă că Bianca știe să-și negocieze contractele pe bani frumoși. Reporterii playtech.ro au aflat, în exclusivitate, cu cât va fi plătită Bianca Drăgușanu, pentru prezența ei în programul de divertisment al lui Dan Negru, difuzat în seara de Revelion:

”Ea este cea mai scumpă invitată, alți artiști având contracte de maximum 1.000 de euro. Bianca Drăgușanu nu-și negociază singură contractele, are un agent, ca vedetele de la Hollywood”, ne-au declarat surse din Antena 1.

Bianca Drăgușanu a obținut o sumă frumoasă, pentru colaborarea cu Antena 1:

”Bianca Drăgușanu are un contract de aproape 2.000 de euro pentru show-ul de Revelion al lui Dan Negru. Ea va purta în emisiune o rochie de 7.500 de euro, așa că a vrut să fie plătită măcar cu 25% din prețul ținutei.

Din goana nebună după audiențe, Cătălin Măruță a apăsat cam mult pedala de accelerație, astfel că, rând pe rând, invitații se declară nemulțumiți de felul în care au fost tratați pe platourile de filmare. Bianca Drăgușanu l-a făcut ”praf” pe Cătălin Măruță, după ce acesta a întrebat-o, în direct, din ce bani trăiește:

”E ultima oară când am fost în emisiunea lui. Fusesem anunțată că e un pervers. Una am stabilit înainte și alta a făcut. Vorbisem cu producătorul despre ce va fi în emisiune. El a făcut cu totul altceva. Urmărește doar să te pună într-o lumină proastă, se gândește numai la el. Am fost benevol în emisiunea lui, deși eu foarte rar accept asta…Facerea de bine e…”, ne declara săptămâna trecută Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru redacția playtech.ro.