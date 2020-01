Câți bani poate încasa Simona Halep la Australian Open. Premii uriașe puse în loc la primul turneu de Grand Slam al anului

Simona Halep debutează marți, 21 ianuarie, la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dotat cu premii în valoare totală de 71 de milioane de dolari. În cazul în care sportiva din Constanța va reuși să câștige competiția, în cont îi va intra o sumă uriașă.

Simona Halep poate câștiga premii uriașe la Australian Open

„Mi-ar plăcea să câștig Australian Open! În primul rând, mi-ar plăcea să-l câștig pentru că Darren Cahill e australian. Cred că ar fi ceva deosebit. E și familia lui acolo. Apoi, eu m-am antrenat în Australia acum doi ani. Am petrecut Crăciunul acolo, adică am o oarecare afinitate cu australieni, pentru că sunt oameni relaxați și m-au primit cu căldură mereu, de câte ori am jucat acolo”, a declarat Simona Halep înaintea debutului la Australian Open.

În primul tur al competiției, Simona o va întâlni pe americanca Jennifer Brady. În cazul unei victorii, constănțeanca o va întâlni pe Misaki Doi sau o altă sportivă venită din calificări. În turul 3, fostul lider mondial ar putea da de Danielle Collins, Viatlia Diatchenko, Yulia Putintseva sau Su-Wei Hsieh, iar în optimi ar putea juca împotriva Elisei Mertens sau a Karolinei Muchova.

Mai departe, în sferturile de finală ar putea întâlni următoarele sportive: Belinda Bencic, Anett Kontaveit, Donna Vekic, Maria Sharapova, Jelena Ostapenko, Aryna Sabalenka. Dacă va ajunge în semifinale, Simona ar putea juca împotriva următoarelor sportive: Elina Svitolina, Anastasija Sevastova, Amanda Anisimova, Kiki Bertens, Marketa Vondrousova, Angelique Kerber, Anastasia Pavlyuchenkova, Karolina Pliskova.

Premiile de la Australian Open

Turul 1: 90.000 de dolari

Turul 2: 128.000 de dolari

Turul 3: 180.000 de dolari

Optimi de finală: 300.000

Sferturi de finală: 525.000 de dolari

Semifinale: 1.040.000 de dolari

Finala: 2.065.000 de dolari

Câștigătoare: 4.120.000 de dolari

Simona Halep a câștigat din tenis, până la vârsta de 28 de ani, peste 35 de milioane de dolari, la care se adaugă și sumele uriașe obținute din contractele de sponsorizare.