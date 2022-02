Câți bani plătește Laurențiu Reghecampf pentru școala lui Bebeto. Suma este colosală pentru un an

Laurențiu Reghecampf a vorbit cu sufletul deschis despre divorțul de Anamaria Prodan și de regretul față de suferința fiului său Bebeto. În prezent, Laurențiu Reghecampf junior are 13 ani și este transferat la Școala Americană din Capitală, acolo unde își continuă studiile. Ce avere plătesc părinții săi pentru cursurile mezinului familiei.

Invitat în cadrul podcastului Acasă la Măruță, Laurențiu Reghecampf a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Anamaria Prodan și problemele pe care le-a înfruntat în ultimii ani ai mariajului cu celebra impresară.

Singurul regret al lui Laurențiu Reghecampf pare să fie suferința pe care separarea părinților i-a provocat-o lui Bebeto, fiul lor de 13 ani. Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova a mărturisit că el și Laurențiu jr. au avut mereu o relație extrem de strânsă.

„Pe Bebe l-am înscris, în vară, la Școala Americană aici, în București. Nu am plecat nicăieri fără el. El a fost cu mine în școală, peste tot. Relația mea cu el e foarte bună. Din cauza acestui conflict dintre mine și Anamaria, el suferă și a intervenit o răceală.

Știu foarte bine cât de mult suferă Bebe. Eu îl cunosc mai bine decât Anamaria de 10 ori. Știu că suferă, indiferent ce îi spune Bebe în față, îi spune doar 50%. Normal că suferă. Am 5 ani din 13 ani pe care-i are Bebe acum în care am dormit seară de seară cu el în pat.