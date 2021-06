Câți bani plătește Gigi Becali pentru transferul surpriză al verii. Bonusurile sunt incredibile

Câți bani plătește Gigi Becali pentru transferul surpriză al verii. Patronul roș-albaștrilor încearcă să-și construiască echipa cu care va ataca Conference League, dar și viitorul sezon din Liga 1. După ce a adus trei jucători noi, Becali a mai făcut o mutare. Un atacant ceh de 32 de ani este noua achiziție a vicecampioanei. Iar Gigi Becali îi oferă o recompensă financiară pe măsură.

Câți bani plătește Gigi Becali pentru transferul surpriză al verii

Gigi Becali e pus pe fapte mari și nu se uită la bani. FCSB a transferat un atacant ceh de 32 de ani, pregătindu-se pentru duelurile din Conference League. Roș-albaștrii vor da piept cu Șahtior Karagandy din Kazahstan. Meciul tur va avea loc pe teren propriu, pe 22 iulie. Deja, Andrei Cordea, Alexandru Crețu și Stipe Vucur au ajuns în lotul pregătit de antrenorul Dinu Todoran. Acum, a venit rândul lui Zdenek Ondrasek, care a venit liber de contract de la formația Viktoria Plzen.

Gigi Becali îl va recompensa cu o sumă frumoasă pe atacantul ceh, care mai avea un an din înțelegerea cu Plzen, dar a fost lăsat să plece pe gratis. Antrenorul cehilor, Michale Bilek, a explicat motivul penru care clubul s-a despărțit de Ondrasek în acele condiții

Ondrasek a primit permisiune de a-și căuta un alt club pentru că Tomas Chory se întoarce din împrumut (n.r – de la Zulte Waregem). Am fi avut trei atacanți de același profil, așa că am decis să renunțăm la Ondrasek. Eu sunt aici doar de o lună, dar e clar că toți atacanții trebuie să marcheze. A avut un start bun, dar Jean-David Beauguel i-a luat fața și a obținut locul de titular. Ondrasek n-a mai fost titular obișnuit și i-a fost tot mai greu. A fost cea mai bună soluție pentru ambele părți”, a spus Michal Bilek, antrenorul Viktoriei Plzen, care a fost numit în funcție pe 10 mai, citat de as.ro.

Bonusurile sunt incredibile

Și dacă tot l-a luat pe gratis, Gigi Becali și-a permis să-i ofere cehului un salariu pe măsură. GSP.ro scrie că acesta va încasa 15.000 de euro pe lună, devenind unul dintre cei mai bine plătiți jucători ai echipei. În plus, Ondrasek va încasa și 100.000 de euro la semnarea contractului. Cehul are 7 prezențe și în naționala Cehiei, dar n-a mai fost convocat pentru partidele de la EURO 2020. Gigi Becali a afirmat că înțelegerea cu acesta este pentru un an, cu posibilitatea de prelungire pe încă unul, în anumite condiții.

Am semnat cu Ondrasek! I-am oferit contract pe un an. Apoi, dacă va bifa 70 la sută din meciuri i se va prelungi automat contractul pe încă un sezon. Și tot așa! Acum totul depinde de el”, a fost declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Cel poreclit „Cobra”, la fel ca fostul mare internațional român, Adrian Ilie, a mai jucat de-a lungul carierei pentru Ceske Budejovice, FK Caslav, Tromso, Wisla Cracovia și FC Dallas. În ultimul sezon, petrecut la Viktoria Plzen, a fost folosit în 36 de meciuri și a marcat șapte goluri.