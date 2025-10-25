Câți bani plătește Amalia Năstase pentru facultatea fiicei sale Emma, la universitatea unde au studiat prințul William și Kate Middleton

Emma, fiica mai mică a Amaliei și a lui Ilie Năstase, a fost acceptată la prestigioasa Universitate St. Andrews din Scoția, aceeași instituție unde au studiat prințul William și Kate Middleton. Mama și fiica au oferit informații despre performanțele academice ale tinerei și au discutat despre costurile studiilor, care se ridică la sume considerabile.

Cum a performat Emma Năstase în primul an la St. Andrews

Emma Năstase a încheiat primul an de facultate cu o notă ”First”, echivalentul a 16 din 20 puncte:

”16 din 20, care e un ”First” la mine la facultate. La ei e din 20 de puncte și poți să primești ”Firs”», care e cam cel mai sus, de la 16 în sus. Deci un fel de 9 la noi, cum ar veni. Dar oricum notele nu contează în primul an. Contează dacă iei prea puțin: te dau afară! Dar altfel contează doar ca să înțelegi tu ce s-a făcut până atunci. Oricum, chestiile pe care le înveți în primul an le folosiți și în al doilea an, și în al treilea an… Au un sistem foarte bun de filtrare. Dacă nu înveți, pleci.”, a declarat tânăra, potrivit Libertatea.

”Internaționalii trebuie să plătească”

Amalia Năstase a explicat că nu există burse disponibile pentru studenții internaționali:

”Nu prea au. Nu, fără burse! Adică nu știu, cred că au avut o bursă sau ceva de genul acesta. Probabil cine ia 20 din 20. De când cu Brexit-ul, au suferit foarte mult. Ei aveau burse înainte, dar acum nu mai au cum să se întrețină așa. Tinerii care vin din Scoția nu plătesc nicio taxă, englezii au o taxă mai mică. Și internaționalii trebuie să plătească. Noi plătim. Pentru mine, cel mai important lucru este ca ai mei copii să aibă cea mai bună educație. Și, indiferent ce s-a întâmplat, ei au fost la cele mai bune școli. Adică toată lumea îmi spune: ”Ești nebună, dai banii pe școli”! Nu sunt nebună! Este cel mai important lucru. Decât să le oferi copiilor tăi lucruri materiale pe care nu le vor aprecia, pentru că ei nu știu valoarea banului dacă nu l-au făcut ei, mai bine le oferi educație și apoi vor putea să-și ofere singuri ”the best”.”

Cât costă studiile la universitatea prin care au trecut prințul William și Kate Middleton

Conform informațiilor disponibile, taxele pentru studiile la Universitatea St. Andrews pornesc de la aproximativ 25.000 de lire sterline pe an și pot ajunge până la 39.500 de euro, cu creșteri anuale estimate între 3% și 5%. Pentru cei care aleg să urmeze și programe de master, costurile se situează între 25.000 și 30.000 de lire sterline.

Sumele includ accesul la resurse academice de top, biblioteci moderne și facilități de cercetare, oferind studenților oportunitatea de a beneficia de o educație recunoscută la nivel internațional și de a fi în contact cu profesori și colegi din întreaga lume.

De ce Amalia Năstase a optat pentru o facultate din străinătate pentru fiica ei

Întrebată de ce nu a optat pentru o universitate din România, Amalia Năstase a răspuns:

”Eu nu înțeleg discuția asta… Tu te naști și ai o chemare către ceva. Dacă tu găsești chemarea ta în altă parte, asta nu înseamnă că tu nu mai ești român sau iubești România. Normal că ești român toată viața ta și… Tu poți să faci mult mai multe pentru România de afară decât ai putea să faci de aici.”

Astfel, Amalia Năstase reafirmă importanța educației de calitate pentru copiii săi, considerând investiția în școli și universități prestigioase mai valoroasă decât obiectele materiale.

