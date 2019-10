Câți bani lua Dana Budeanu de la PRO TV. Totul a fost făcut public

PRO TV a încheiat colaborarea cu creatoarea de modă Dana Budeanu, care susținea rubrica de fashion în cadrul emisiunii de zi ”Vorbește Lumea”, după ce a luat în derizoriu, pe internet, inițiativa ”Dăruiește Viața”. Câți bani lua designerul pentru munca sa din cadrul trustului?

Creatoarea de modă Dana Budeanu a susținut rubrica de fashion în cadrul emisiunii de zi ”Vorbește Lumea” de la PRO TV până joi, când stația a anunțat încetarea colaborării cu cea care s-a autointitulat, acum ceva vreme, stilistul vedetelor. Decizia a venit în urma mesajului postat de ea, distribuit ulterior de Gabriela Firea, în care lua în derizoriu inițiativa ”Dăruiește Viața”, care construiește din donații un spital în București pentru copiii bolnavi de cancer.

Aceasta a acuzat că cele două fondatoare, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, sunt interfața lui Vlad Voiculescu. PRO TV a transmis, în urma discuțiilor purtate cu designerul, că munca lor împreună a luat sfârșit. Dana Budeanu a postat pe Facebook un mesaj în care a scris despre decizia PRO TV, circumstanțele în care a fost luată hotărârea de către șefii postului, banii pe care îi primea pentru munca sa, dar și dacă va mai exista ori ba rubrica Verdict.

Mesajul creatoarei de modă

„DANA BUDEANU NU A AVUT NICIODATA UN CONTRACT CU PRO TV PENTRU RUBRICA VERDICT! NU AM FOST NICIODATA ANGAJATA LA PRO TV SAU REMUNERATA PENTRU ACEASTA RUBRICA! ACEASTA DECIZIE MI A APARTINUT DE LA INCEPUT! RUBRICA AM REALIZAT O TIMP DE 4 ANI, GRATIS, DE PLACERE!(…)

REPET! NU AM AVUT NICIODATA CONTRACT CU PRO TV, NU AM FOST ANGAJATA LA PRO TV! NU AM AVUT IN VIATA MEA VREUN CONTRACT CU VREUN SPONSOR SI NICI NU O SA AM! NICIODATA!”, este o parte din mesajul publicat de Dana Budeanu.