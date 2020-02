Câți bani încasează Loredana Groza pentru un sezon la Next Star. Îl concurează pe Ștefan Bănică la comisioane

Show-ul ”Next Star” este o emisiune destinată copiilor talentați cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani. Primele castinguri pentru emisiune au început deja luna trecută, pe 10 și 11 ianuarie, unde copii talentați din București și din împrejurimi s-au prezentat la audiții. Mai mult, în mai multe orașe din țară au fost organizate castinguri, printre care: Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Chișinău și Galați. În sezonul cu numărul nouă din emisiunea de talente Next Star, prezentată de Dan Negru a ieșit câștigător Mihai Dobre, un băiețel din București care i-a uimit pe toți cu mintea sa strălucitoare.

Câți bani încasează Loredana Groza pentru un sezon la Next Star

Loredana Groza, până de curând, a făcut parte din juriul unui alt show celebru de talente, ”Vocea României”, difuzat de Pro TV. Se pare că artista nu a mai dorit să facă parte din acest show și s-a reorientat către concurență, trecând în echipa Atenei 1, mai exact din juriul emisiunii ”Next Star”, emisiune destinată copiilor talentați cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani. Conform surselor Impact.ro vedeta a semnat deja un contract cu producătorii show-ului.

Îl concurează pe Ștefan Bănică la comisioane

După ce a colaborat vreme de două decenii cu Pro TV, Loredana Groza a decis recent să semneze cu televiziunea concurentă, Antena 1. Vedeta a renunțat la titulatura de antrenor în cadrul emisiunii „Vocea României” pentru a fi jurat la emisiunea Next Star, care fi prezentată de nimeni altul decât celebrul Dan Negru. Loredana Groza va fi, așadar în juriul emisiunii Next Star, alături de un alt artist celebru din România și anume Ștefan Bănică Junior. Potrivit unor surse Impact.ro, Loredana încasează o sumă impresionantă, care se ridică la 50.000 de euro pentru a fi jurat al emisiunii Next Star, în cadrul celui de-al zecelea sezon.

Lorenda Groza și-a început cariera cu un single de debut care și astăzi este primit cu la fel de multă bucurie de publicul larg: „Bună seara, iubito”. Albumul în care s-a regăsit melodia faimoasă a purtat același nume, fiind lansat în 1988. Pe lângă aparițiile sale la concerte susținute în toată țara, Loredana Groza este un om televiziune de necontestat.