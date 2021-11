Câți bani ia Lidia Buble de la Huawei România. Artista câștigă o grămadă de bani pentru promovare

Lidia Buble face bani frumoși și nu doar din muzică. Vedeta promovează și brandul Huawei, unul dintre cele mai importante de pe piața de telefoane, tablete și gadgeturi. Pe lângă hit-uri, Lidia Buble își vinde și imaginea. Nu oricui, ci unuia dintre cele mai cunoscute branduri.

Huawei plătește bani grei ca artista să fie imaginea companiei. Lidia își rotunjește considerabil veniturile pe care le are deja din colaborarea cu firma celebră.

În 2017, firma Lidiei Buble a funcționat o singură lună și a obținut un profit net de 111.441 lei, adică peste 20.000 de euro, la puțin timp de când a luat naștere.

Un an mai târziu, în 2018, profitul a fost de două ori mai mic față de cel din prima lună.

A reușit să se redreseze apoi, încasând un profit net de 198.824 lei, adică peste 40.000 de euro.

Lidia Buble face reclamă telefoanelor Huawei, lucru care i-a adus o mulțime de bani. Artista promovează mobilul Huawei Nova 9, iar în perioada 27 octombrie – 1 noiembrie a avut și un concurs cu premii speciale.

Cei care au fost trași la sorți au avut ocazia să participe la un atelier video a cărui temă a fost filmarea unui videoclip al Lidiei Buble.

Un alt premiu era un atelier cu o ședință foto cu artista. Câștigătorii au fost nevoiți să prezinte un certificat covid care să arate că sunt vaccinați cu schema completă, au trecut boală sau au un test negativ.

Lidia Buble a publicat mai multe fotografii pe conturile sale de pe rețelele sociale prin care promovează telefoane Huawei.

Însă nu doar din campaniile cu Huawei câștigă bani. Ea a participat și la Asia Express alături de sora ei, Estera, scrie Impact.ro.

Unele voci spun că Lidia Buble ar fi cea mai bine plătită concurentă de la Asia Express.

Pentru două zile de probe, Estera primește 800 de euro, în timp ce Lidia Buble ia nu mai puțin de 2000 de euro pentru un episod Asia Express.

Vedeta le-a povestit fanilor că s-a ales cu probleme de sănătate după ce a participat la provocarea de pe Antena 1.

„Cum a fost să cărăm 200 kg de vase pe un cărucior fără margini și pe un drum în pantă? Am simțit că se rupe mijlocul meu și brațele simțeam cum se desprind ușor din umeri, iar când am ajuns în România, după un consult la medic, am aflat că m-am ales și cu o frumoasă hernie de disc”, a povestit ea.