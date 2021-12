Câți bani era să dea Corina Caragea pe un test PCR în New York. Vedeta Pro TV a rămas mască atunci când a văzut suma

Corina Caragea s-a bucurat de o vacanță plină de peripeții în America. Vedeta Pro TV a mers în Boston și în New York pentru a avea parte de clipe de poveste. Cu toate acestea, bruneta le-a dezvăluit tuturor că s-a confruntat și cu anumite probleme, mai ales atunci când vine vorba despre testele PCR.

Corina Caragea le-a spus românilor să meargă în New York în noiembrie dacă vor să se bucure de magia sărbătorilor. Motivul? În perioada respectivă prețurile sunt mai mici. Vedeta este pasionată de călătorii, așa că nu stă pe gânduri în momentul în care își dorește să se bucure de o nouă vacanță.

„Am fost în New York și Boston. Crăciunul din New York este între magie și comerț, trebuie să trăiască și oamenii din ceva. New York-ul este unul dintre orașele mele preferate, nu și-a pierdut din vibe, erau mulți turiști.

Dacă vreți să vă bucurați de magia sărbătorilor la New York, mergeți în noiembrie, prețurile sunt mai mici, turiștii mai puțini. Toate casele erau împodobite în Boston, era ca de poveste, este mult mai liniștit acolo.

Totul a mers foarte repede. Chiar și pentru vaccinați, americanii cer test PCR. (…) Eu nu am prins aglomerație, însă aseară am fost în aeroport, am venit din Madrid, era foarte aglomerat.

Oamenii erau speriați, panicați, dezinformați, cozi, nervi. E o perioadă dificilă pentru cei pasionați de călătorii.”, a zis Corina Caragea la Vorbește lumea.