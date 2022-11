Câţi bani dă Cristina Cioran pentru chirie de când s-a mutat din casa în care locuia cu Alexandru Dobrescu. Puţini şi-ar putea permite (Exclusiv)

Cristina Cioran și-a schimbat total viața după separarea de Alexandru Dobrescu. Aceasta a șters cu buretele relația eșuată cu tatăl fetiței sale, iar la scurt timp după începerea scandalului dintre ei a decis să se mute în altă locuință. Celebra actriță a stat pentru o perioadă în casa fostului partener. Unde a hotărât să își mute domiciliul și cât plătește chiria pe lună pentru ea și fetița sa?

Cristina Cioran și-a revenit după despărțirea de tatăl fiicei sale. Actrița a susținut că este total dezinteresată de noul status amoros al fostului partener. Fosta prezentatoare de la Acces Direct s-a mutat recent în casă nouă alături de fiica sa, după separarea de Alexandru Dobrescu.

Mai exact, cea din urmă a hotărât să închirieze un apartament în buricul Capitalei pentru care plătește 600 de euro pe lună. Deși fanii acesteia credeau că ea va avea parte de liniște, micuța sa a ajuns din nou pe mâna medicilor. Vedeta așteaptă acum Sărbătorile în liniște și speră ca zilele deosebite să fie ,,fără evenimente”.

Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu au format puțin timp unul din cele mai controversate cupluri din showbiz. Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate chiar la scurt timp după ce micuța lor a împlinit un an. Între timp, bărbatul și-a făcut o nouă relație și chiar s-a mândrit în fața tuturor cu tânăra de 22 de ani care i-a furat acum inima.

El a susținut că se ocupă de micuța pe care o are din relația cu celebra actriță. Cu toate astea, vedeta a dezvăluit că ea și fostul partener nu se consultă în acest moment când vine vorba despre deciziile referitoare la fetița lor.

,,Nu am ce să răspund, mi se pare că e limpede și fiecare om are mintea lui și capul lui cu care să gândească și cu care să judece. Nu discutăm (n.r. pentru fetiță). Să sperăm că da, nu știu. (n.r. dacă vor ajunge la un numitor în ceea ce privește fetița). Nu am nevoie de nimic de la el, nu-mi trebuie nimic, el trebuie doar să-și achite ce are de achitat”, a declarat Cristina Cioran, pentru spynews.ro.