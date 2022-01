Drama prin care a trecut Chef Hadad. A început să plângă la Pro TV

„MasterChef“ a debutat miercuri, 12 ianuarie, la Pro TV, cu o ediție plină de emoții atât pentru concurenți, cât și pentru cei trei jurați ai show-lui, în deosebi pentru Chef Hadad, care nu s-a mai putut abține și a izbucnit în plâns. Detalii despre drama prin care a trecut Joseph Hadad în urmă cu aproximativ 13 ani și care-l macină și astăzi, în continuare.

Momente emoționante pentru chef Foa, chef Radu Dumitrescu și chef Joseph Hadad, care s-au confruntat cu noi provocări în cadrul emisiunii culinare „MasterChef“, de la Pro TV. Show-ul a început miercuri și a fost unul lacrimogen, întrucât povestea unui concurent i-a emoționat pe chefi, în special pe Joseph Hadad.

Juratul a încercat din greu să-și stăpânească lacrimile, care i-au inundat fața după auzul întâmplării de viață a concurentului, în care s-a regăsit.

Fiecare dintre noi are o poveste de viață, un prezent și un trecut, iar chef Hadad nu face excepție. Acesta se numără însă printre cei mai puțin norocoși, întrucât prezentul său pare să fie umbrit de urmele trecutului. Povestea concurentului Constantin Neagu i-a trezit amintiri dureroase juratului, care a început să plângă retrăind suferința de acum 13 ani, când și-a pierdut soția.

Concurentul a venit îmbrăcat în negru din cap până-n picioare, prezentând, după cum cel mai probabil e regula, o scurtă istorie a familiei, job-ului, etc.

În timp ce bărbatul își spunea experiența, juratul a început să plângă la auzul veștii că Neagu și-a pierdut fiul și doar gătitul îi mai alină durerea.

La rândul său, chef Hadad, în vârstă acum de 62 de ani, și-a pierdut soția, pe Gila, răpusă de temutul cancer la sân.

„Aveam 48 de ani când am rămas văduv. Soţia mea avea 42. Am rămas văduv cu 3 copii, cu Dor, băiatul cel mare de 16 ani, Daniela de 10 ani şi Lipaz de 3 ani şi jumătate. Eu nu ştiam să mă descurc cu copiii, eram doar cu munca şi cu adusul banilor, Gila avea grijă de casă, de mâncare, de familie.

Eu am fost numai cu munca şi eu sunt vinovat! Sunt vinovat! Trebuia să fi mers cu ea la doctor… A început tratamentul şi trei ani de zile a suferit. Am vândut apartamentul, am vândut maşina, am dat peste 230.000 de dolari la vremea respectivă să aduc nişte medicamente pentru ea şi nu am reuşit s-o salvez. Am rămas gol…“, a dezvăluit celebrul chef.