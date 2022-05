Andreea Bănică, ofertă de 100.000 de euro la un studio de videochat. Ce a răspuns artista EXCLUSIV

Andreea Bănică a refuzat un contract de 100.000 de euro de la un studiou de videochat. „Pentru niciun ban din lume nu aș fi făcut asta”. Artista este implicată într-o campanie online, de promovare a unor produse, care-i aduce bani frumoși în cont. Aceasta a mărturisit, în exclusivitate pentru Impact, că nu acceptă orice reclamă, refuzând să-și asocieze imaginea cu lucruri care nu o reprezintă, așa cum s-a întâmplat și cu oferta venită de la un studiou de videochat, care i-ar fi dat 100.000 de euro, pe an, dacă ar fi acceptat să promoveze această afacere.

Andreea Bănică se bucură de o imagine frumoasă, clădită de-a lungul unei cariere în care a stat departe de scandaluri. Mai mult, are o familie fericită și e căsătorită cu Lucian Mitrea, tatăl copiilor săi. Cei doi sunt împreună încă de când era foarte tânără.

Artista face bani frumoși din campaniile online, promovând mai multe branduri și evită să-și asocieze imaginea cu firme care nu o reprezintă. Aceasta ne-a mărturisit că a refuzat să facă reclamă unui studiou de videochat, care i-ar fi oferit o sumă frumușică, 1000.000 de euro pe an, dacă ar fi acceptat să promoveze o astfel de afacere.

„Mă ocup de campaniile online, lucrez cu multe branduri, care m-au solicitat. Asta pentru că eu am o comunitate care mă urmărește, e vorba despre ce expui, ce le oferi oamenilor, despre fidelitatea lor, despre faptul că am experiență, doi copii, o familie frumoasă,unită, de atâția ani. E vorba de încrederea pe care o emani, ca să poti promova niște lucruri.

Promovez tot felul de produse, de cosmetică, înfrumusețare, de păr, etc. Au fost oferte pe care le-am refuzat și nicinu au mai ajuns la mine, nu am vrut să mă asociez cu anumite lucruri. Chiar am refuzat o reclamă la videochat. Trebuia să le ofer experiența mea, m-au găsit tocmai pe mine, cu familie.

Pentru niciun ban din lume nu aș face asta, nu mi se potrivește. Eu cu un singur bărbat, ce să le zic fetelor, decât lăsați-va de meserie. Asta a fost maximă, chiar am râs mult, pentru că tot insistau”, a mărturisit Andreea Bănică exclusiv pentru Impact.ro.