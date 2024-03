Câți bani cere un bărbat din Vaslui pe un garaj. Nu costă atât nicio garsonieră

Un vasluian a uimit pe toată lumea după ce și-a scos la vânzare garajul pe care îl deține. Anunţul imobiliar al bărbatului a făcut înconjurul internetului. Suma cerută de acesta pentru garajul respectiv este una exorbitantă. Ce facilităţi are?

Câți bani cere un bărbat din Vaslui pe un garaj

Un bărbat din Vaslui a decis să îşi scoată garajul de 108 mp la vânzare, dar cu același preț cu care s-ar vinde un apartament cu două camere în același oraș. Proprietarul garajului cere 42.000 de euro, iar locația include două spații de parcare, un grup sanitar și mai multe magazii.

În anunţul respectiv, bărbatul a precizat că garajul are 108 mp, iar cea mai mare magazie, din cele cinci, are aproape 12 mp. Proprietarul nu a inclus și fotografii din interiorul garajului, deși mulți internauți au fost curioși să vadă dotările exacte pe care le are.

Un clujean și-a transformat garajul în garsonieră

Și în alte orașe din România există oameni care și-au transformat garajele în locuințe. Este și exemplul unui bărbat din Cluj care şi-a modificat garajul de 20 de mp în garsonieră şi l-a scos la vânzare, pentru 45.000 de euro. Așadarm garajul transformat în garsonieră se află amplasată la parterul unui imobil cu trei niveluri, cu acces facil și comod și „o locație excelentă, ideală pentru o viață confortabilă și accesibilă în Cluj-Napoca”.

Cu cât a scos-o la vânzare

„Garsoniera este amplasată la parterul unui imobil cu 3 niveluri, oferind astfel un acces facil și comod. Cu o suprafață utilă de 20 de metri pătrați, aceasta este compartimentată în mod eficient, oferind tot confortul necesar. La intrarea în apartament, veți găsi o bucătărie bine utilată, unde puteți pregăti mâncărurile preferate fără nicio problemă. Camera este amenajată pentru a vă oferi un loc liniștit și confortabil pentru odihnă și relaxare. Baia este dotată cu toate facilitățile necesare, asigurându-vă un mediu igienic și confortabil“, este prezentat imobilul în anunțul de vânzare.

Mai mult, proprietarul specifică faptul că are numeroase dotări moderne: „centrala termică proprie, asigurând încălzirea optimă a apartamentului în sezonul rece, frigiderul pentru depozitarea alimentelor proaspete, aragazul pentru gătitul în condiții ideale și mașina de spălat rufe pentru a vă facilita activitățile zilnice de curățenie“.