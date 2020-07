Unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți dintre cei care au participat le emisiunea Puterea Dragostei, este Jador. El este în același timp și un artist de muzică de petrecere, extrem de apreciat.

Câți bani cere Jador pentru o cântare la un chef, o nuntă sau un botez

Concurentul de la Puterea Dragostei, a ajuns să câștige sume fabuloase pentru cântările pe care le susține la concerte, chefuri, nunți sau botezuri.

Tânărul are contracte atât în țară, cât și în Diaspora și mai nou are colaborări cu diferiți artiști care provin din medii muzicale diferite, cum ar fi: Alex Velea sau What’s Up, pe lângă piesele pe care le scoate singur.

Evoluția lui Jador

Toată lumea a observat că de-a lungul timpului, Jador de la Puterea Dragostei a evoluat foarte mult. Cântărețul și-a surprins fanii cu foarte multe surprize, mai ales în ultima perioadă. El le-a demonstrat fanilor că poate să cânte și alte piese decât cele cu care s-au obișnuit deja, manelele. Fanii au fost foarte încântați de evoluția lui Jador și l-au felicitat pentru curajul și pentru colaborările pe care le-a avut, chiar dacă nu le venea să creadă că au fost posibile asemenea colaborări.

Piesa lansată alături de Alex Velea a fost un succes. Ea este interpretată alături de Lino Golden și se intitulează: Dau moda. Aceasta a avut premiera pe data de 15 martie 2020 și are în prezent 57.566.520 de vizualizări. În urm cu aproximativ o săptămână, Jador a surprins din nou, lansând o piesă alături de What’s Up. Aceasta se intitulează: Ce n-aș da și a fost lansată pe data de 17 iulie 2020 și deja are aproximativ 3 milioane de vizualizări.

Jador tarif cântare

Deoarece numărul de vizualizări al clipurilor sale de pe YouTube a crescut, au început să crească și veniturile sale, asta însemnând că încasează mai mulți bani de pe social media.

De când a participat la emisiunea Puterea Dragostei, cariera sa muzicală s-a reinventat și contractele au început să curgă pe bandă rulantă. Solistul are mai multe cântări decât cei din breasla lui și este de cele mai multe ori cap de afiș la spectacole la care participă și colegi mai vechi în domeniu. În ceea ce ține de tarifele tânărului interpret, pentru evenimentele la care acesta participă, fie ele chefuri, nunți sau botezuri, pentru un program de o oră în care acesta cântă, este plătit cu suma de 2000 de euro.