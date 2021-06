Câți bani cere, de fapt Taraful de la Clejani pentru o singură oră de cântat. Într-un timp participa și Fulgy la nunți și botezuri

Familia Clejanilor trece prin clipe dificile din cauza lui Fulgy și a problemelor sale cu drogurile și cu legea. Noaptea trecută, Ioniță a sunat la Poliție pentru că fiul lui l-a amenințat pe rețelele sociale.

Tânărul de 23 de ani a fost ridicat de Poliție de acasă, iar duminică fusese în centrul unui nou scandal, după ce s-a plimbat în mall fără să poarte mască. Mai mult, el a încercat să intre într-un cazino, acolo unde paznicul l-a dat afară pentru că a refuzat să poarte masca de protecție.

Totul s-a întâmplat în timp ce fiul Clejanilor filma și transmitea totul în direct pe rețelele sociale. După ce fost dat afară din cazino, el a mers la o cafenea, acolo unde a început să amenințe în stânga și în dreapta, ajungând în cele din urmă la tatăl lui.

Ioniță de la Clejani a depus o plângere la Poliție după ce Fulgy l-a amenințat, iar oamenii legii l-au ridicat de acasă și l-au dus la audieri. De acolo, el a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Doctor Alexandru Obregia.

Ei bine, chiar dacă pe plan personal nu le merge prea bine Clejanilor, se pare că pe plan profesional ei o duc foarte bine. Chiar dacă au probleme în familie, cei doi cântăreți au în continuare evenimente, lansează piese și sunt invitați la petreceri.

De altfel, Taraful de la Clejani este printre cele mai bine cotate formații de petrecere de la noi. Viorica și Ioniță de la Clejani cer între 5000 și 5500 de euro pentru un program artistic la evenimente.

Prețul este unul decent în România, având în vedere că Loredana cere până la 11000 de euro pentru un eveniment, iar Nicolae Botgros și Lăutarii au tarife care pot ajunge până la 15.000 de euro pentru o nuntă sau un botez.

Viorica și Ioniță de la Clejani dețin o asociație prin care au semnat mai multe contracte pentru evenimentele la care au participat. Cei doi au câștigat 21.500 de euro de la Primăria Sectorului 5 pentru un singur concert.

Asociația celor doi a avut un venit de aproximativ 140.000 de lei în 2018, cu un profit de 79.606 de lei.

În timp ce Fulgy s-a lăudat într-un interviu cu apartamentul și hainele lui, tânărul a dezvăluit cu sinceritate că a cheltuit sute de mii de euro pe droguri și la jocuri de noroc. Cu toate acestea, el a spus că banii pe care i-a cheltuit au fost ai lui, nu ai părinților săi.

„Eu, într-un an aproximativ, am văzut pe statisticile de la Google, Youtube, am aproape un milion de euro de la YouTube. În afară de asta, am 6-7 apartamente, 3-4 terenuri de 5000 de metri pătraţi şi vreau să fiu dezvoltator imobiliar, să merg pe şantier la 7 de dimineaţa. Nu-i problemă, învăţ.

Am pierdut la cazino sute de mii de euro, bani făcuţi de mine. Sunt în viaţă, am putere, şi promit că într-un an sunt milionar fără să fac nimic, doar zic pâs. Eu nu mai cânt nici măcar alături de familia mea, că îmbrăcat de 10.000 nu pot să mă duc la o nuntă şi să-i fac plăcerea unui om care vorbeşte prost”, a mărturisit Fulgy, la Antena Stars.