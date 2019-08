Câți bani cere Brigitte Sfăt pe vila cu piscină din Timișoara. ”Este subevaluată!”

Brigitte Sfăt își vinde vila cu piscină din Timișoara, orasul său natal. Anunțul vedetei poate fi regăsit și pe un site de imobiliare, unde bruneta menționează că prețul este și negociabil. Câți bani cere pe proprietatea cu două corpuri de clădire?

Câți bani cere Brigitte Sfăt pe vila cu piscină din Timișoara

La aproape o lună de la nunta cu Florin Pastramă, Brigitte pare că își face curățenie prin gânduri, dar și prin cheltuieli, ori are ceva nou în plan. Fosta soție a lui Ilie Năstase își vinde vila cu piscină din Timișoara, orașul său natal. Investiția sa a fost mare, așa că și prețul este piperat pentru doritori. În urmă cu câteva zile, vedeta a dat toate detaliile despre vânzare pe un site de imobiliare.

„De vânzare vilă de lux în Dumbrăviţa, cartierul dinspre pădure, situată într-o zonă discretă, liniştită. Teren in proprietate 600 m2, suprafata utila 160 m2 impartiti in doua corpuri de cladire: 100 m2 respectiv 60m2, in care actualmente sunt o bucatarie, o baie si sala de sport”, scrie bruneta.

Finalul anunțului rău conține o remarcă bizară

Brigitte precizează că locuința se vinde complet mobilată și utilată și că toate materialele folosite la finisaje sunt din gama lux. Casa scoasă la vânzare curprinde două corpuri de clădire. Cel principal are trei dormitoare, cameră de zi, sufragerie, terasă închisă, terasă deschisă și o bucătărie.

În finalul anunțului său, Brigitte Pastramă menționează că locuința este din anul 2010, mai dă câteva detalii despre acoperiș și izolație, spune că are toate utilitățile, însă, bizară este sublinierea sa. Vedeta scrie în finele mesajului că ”Această casă este subevaluată”. „Construcţia este din anul 2010. Acoperiş de ţiglă, izolaţie exterioară de polistiren. Are toate utilităţile. Preţ uşor negociabil, 194.000 euro. Această casă este subevaluată”, este scris în anunțul vedetei.