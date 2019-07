Căsătoria lui Brigitte Sfăt cu Florin Pastramă, la un pas să fie anulată cu 30 de ore înainte. ”A fost un scandal mare! Mama lui a început să plângă”

În urmă cu aproximativ două săptămâni, showbiz-ul românesc avut parte de o mare sărbătoare, masă, dans, multă lume mondenă adunată laolaltă, căci Brigitte și Florin Pastramă s-au căsătorit. Iată detalii despre marea petrecere și cum era să fie anulată cu 30 de ore înainte.

Căsătoria lui Brigitte Sfăt cu Florin Pastramă a fost la un pas să fie anulată cu 30 de ore înainte

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă s-au cunoscut în show-ul de la Pro TV ”Ferma vedetelor”. Din acel moment, cei doi au început să se iubească, și-au confirmat relația în fața camerelor, iar după ce Ferma s-a sfârșit Brigitte și Florin tot împreună au rămas, spre surprinderea tuturor. Cum dragostea a fost mare, nu a contat că se cunosc de puțin timp, așa că au decis să își unească destinele, în urmă cu circa două săptămâni. Aflați în febra organizărilor, fiecare și-a spus doleanțele pentru ca nunta să fie pe placul amândurora, de aici și momentul care ar fi dus la destrămarea relației chiar înainte de nuntă.

Florin Pastramă a declarat ”La Măruță” că a avut unele dorințe care n-au fost deloc pe placul brunetei, așa că înainte de nuntă a fost mare ceartă în familie. După ce Pastramă a povestit întâmplarea, Brigitte a confirmat-o, în cadrul emisiunii ”Vorbește Lumea”, adăugând câteva detalii. „Noi am avut o ceartă foarte mare cu 30 de ore înainte de nuntă, că am aflat ce vrea să faca Florin şi eu n-am fost deloc ok cu acest lucru. Investiţia în nuntă a fost mai mult de 93.000 de euro. Am depăşit suma asta, iar darul a fost în jur de 29.000 de mii de euro. Avem o pierdere foarte mare. N-am făcut-o pentru dar, eu am vrut să facem un lucru simplu, să dăm o masă”, a declarat Brigitte Sfăt.

Mai mult, femeia de afaceri a spus că au existat multe lucruri cu care nu a fost e acord, dar le-a acceptat pentru că mama lui Florin a început să plângă când au vorbit despre nuntă. „Au fost foarte multe chestii speciale și opulente, pe care și le-ar fi dorit Florin”, a completat Brigitte.