Câți bani câștigă trupa ASIA, pentru un show de 45 de minute: „Nu pot funcționa fără acest onorariu” EXCLUSIV

La 25 de ani de la debut, celebra trupă ASIA revine, pe 6 martie, pe scena Sălii Palatului, în formula Anca Neacșu, Sorana, Ianna Novac și Anemona. Un cunoscut impresar din showbiz ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, onorariul solistelor, pentru un show de 45 de minute. Câți bani câștigă trupa ASIA.

Anca Neacșu, Sorana, Ianna Novac și Anemona și-au anunțat revenirea în forță, pe scenă, la 25 de ani de la debut. Fanii nostalgici ai trupei ASIA s-au înghesuit să cumpere biletele pentru show-ul fetelor, din 6 martie, de la Sala Palatului, ora 19.00. Din cele aproape 4.000 de locuri, capacitatea Sălii Palatului, au mai rămas, conform organizatorilor, în jur de 700 de bilete nevândute, la prețuri cuprinse între 199 lei, la categoria VIP, și 79 de lei, la cat. 3.

Care este onorariul trupei ASIA, pentru început, pentru un concert de 45 de minute? Un vestit impresar, care a mai colaborat în trecut cu trupa ASIA, ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri:

„Trupa ASIA a fost mereu foarte îndrăgită. Fetele au acum o revenire spectaculoasă. Am văzut că s-au vândut foarte bine biletele de la Sala Palatului.

Impresarul vedetelor ne-a mai dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, și care este onorariul Ancăi Neacșu, solista trupei ASIA, care are și o carieră solo:

Anca interpretează la nunți și piesele trupei ASIA, nuntașii vor „Ia cu tine și inima mea”, dar mai are și câteva melodii din repertoriul internațional. Anca Neacșu este foarte solicitată la zilele orașelor. Acum se lucrează la bugetele pentru aceste spectacole în aer liber. Însă, ea își păstrează onorariul de 1.500 de euro și la acest gen de evenimente artistice”.

Într-un recent interviu, exclusiv pentru Playtech Știri, solista Irina Nicolae și-a manifestat dezamăgirea că nu a fost solicitată să facă parte și din noul proiect ASIA:

„Nimeni, niciodată, nu m-a contactat pentru acest concert. Mi se pare strigător la cer ce se întâmplă acum. Și nu are legătură cu faptul că am copil și că locuiesc în Ungaria și n-am timp de repetiții. Sunt la 50 de minute de România. Dar, puteam fi oriunde în lumea asta, la urma-urmei, este vorba despre munca mea de-o viață. Nu vreau absolut nimic de la ele. Vreau doar ca oamenii să înțeleagă faptul că nu sunt pe scenă cu ele pentru că nimeni nu mi-a spus de vreun concert aniversar. Am aflat deschizând pe Instagram un afiș”.