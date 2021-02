Ce a pățit Vali Vijelie. De când a apărut ca invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, cunoscutul cântăreț de manele a revenit în centrul atenției presei. Interpretul de muzică de petrecere a povestit drama prin care a trăit în ultimii ani. De ce a izbucnit în lacrimi, în direct. Faimosul solist a povestit tot prin ce a trecut. Care este cea mai mare dramă din viața lui Vali Vijelie.

Chiar dacă în ultimii ani a intrat într-un con de umbră și nu a mai apărut atât de des la televizor, Vali Vijelie nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind considerat unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de manele din România. Recent, interpretul a fost invitat în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai de la Kanal D, unde a avut parte de un moment emoționant. Vijelie nu și-a mai putut conteni lacrimile și a izbucnit în plâns, în direct, după ce a povestit drama prin care a trecut în ultimii ani și motivul pentru care nu își serbează niciodată ziua de naștere.

Cel mai greu lucru pentru un om este să-și piardă părinții, iar pentru Vali Vijelie moartea fulgerătoare a mamei sale l-a marcat pentru totdeauna, mai ales că cea care i-a dat viață s-a prăpădit fix de ziua lui. De atunci, manelistul nu mai aniversează trecerea anilor pentru că îi amintește de cel mai dureros episod din viața sa.

„Nu! Nu a alinat! O să spun de ce. Eu sunt născut pe șapte a șaptea (7 iulie). Eu niciodată nu-mi fac ziua. Am terminat casa și dorința mea era să vină mama chiar de ziua mea și să fac petrecere. Atunci, am trimis-o pe soția mea acasă la ea și… mi-a spus că nu se simte bine. Am dus-o la spital, nu am mai făcut nicio zi onomastică. De atunci… nu-mi mai fac ziua.”, a declarat, cu durere în glas, Vali Vijelie în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai de la Kanal D.