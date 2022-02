Câți bani câștiga Ruxi de la Bravo, ai stil când era deja cunoscută în România. Suma te va șoca

Chiar dacă astăzi este extrem de cunoscută în mediul online, Ruxi de la Bravo, ai stil! afirmă că încă nu câștigă atât de mult încât să-și permite orice își dorește. Concurenta a declarat că în primul an câștiga extrem de puțin, chiar dacă videourile sale ajungeau mereu virale pe social media, spre deliciul tuturor.

Ruxi de la Bravo, ai stil! a acordat un interviu în exclusivitate pentru Viva, în care a vorbit despre banii câștigați de-a lungul timpului, mai precis de când a început să fie un cunoscut și apreciat influencer.

În primul an de când am demarat acest proiect online găsisem un job part time care era remunerat cu 1500 lei lunar, dar aveam timp zilnic să filmez. Eram hotărâtă să nu renunț, deși nu știam unde va duce această pasiune, dar era ceva care-mi dădea speranța că visurile sunt posibile.”

Atunci când a fost întrebată dacă au fost momente în care s-a descurcat greu cu banii, Ruxi n-a ezitat să recunoască acest lucru. Însă după multă muncă au venit și contractele bănoase, iar primul mare contract a fost de 4000 de euro.

„Primul an de internet a fost sărăcie curată, cum am spus aveam 1500 de lei pe lună și trăiam de pe o zi pe alta, deși clipurile mele erau virale. Prima sumă care pentru mine a fost una importantă am câștigat-o după un an de muncă susținută în online și cred că a fost echivalentul a 4000 de euro. Nici acum nu pot să zic că-mi permit tot ce îmi doresc, genți scumpe nu îmi permit deloc!

Reușesc să îmi mai achizitionez pantofi scumpi dacă-mi place ceva, dar nu tot ce vreau și nici atunci când vreau. Nu am ajuns la acel nivel și nu-mi e rușine să recunosc. Știu că internetul e plin de influenceri care arată ce viață bună au.”