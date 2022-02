Câți bani câștigă Olguța Berbec la o nuntă sau la un botez. Suma este incredibilă

Olguța Berbec este un nume extrem de cunoscut în muzică populară din țară, astfel că nu este de mirare că deseori este invitată să cânte de numeroţi fani care o iubesc și are mereu un program foarte încărcat, mai ales că transmite voie bună celor din jur.

Suma incredibilă câștigată de Olguța Berbec la o nuntă sau la un botez

Cântăreașa de muzică populară are extrem de multe concerte și în acest an, astfel că își poate rotunji veniturile destul de mult. Cine dorește s-o cheme la nunta sau la aniversare pe îndrăgita artistă, av trebui să scoată din buzunare nu mai puțin de 5000 de euro, însă suma poate ajunge până la 10.000 de euro. Mai mult, artista poate cere și transport, cazare și masă în funcție de locație.

Olguța Berbec a mărturisit, în cadrul unui interviu pentru revista Taifasuri, ce studii deține. Cântăreața de muzică populară a terminat Liceul de Matematică-Fizică, după care a absolvit Facultatea de Științe Economice. În plus, artista a urmat un Master în Management, iar în cel de-al doilea an de facultate, Olguța Berbec a ales să urmeze Școala Populară de Arte.

„În anul întâi de facultate s-a întâmplat. Eu am terminat liceul de matematică-fizică, Facultatea de științe economice și am și un master în management. Școala populară de arte am început-o în anul doi de facultate, la clasa doamnei Emilia Drăgotoiu Nanu, un excelent pedagog. Domniei sale îi datorez enorm pentru că mi-a fost și îmi este și acum mentor și părinte”, a spus artista.

S-a aflat ulterior că artista deține și o colecție impresionantă de costume populare, având peste 70 de astfel de piese vestimentare.

Olguța Berbec este nașa de cununie a Vlăduței Lupău

Atunci când a fost ziua de naștere a Olguței Berbec, Vlăduța Lupău a ținut să-i lase un mesaj emoționant. Ulterior s-a aflat faptul că Olguța nu doar că îi este prietenă bună Vlăduței, însă este și nașa ei de cununie. Astfel că Vlăduța nu a lăsat ca această zi să treacă fără o surpriză, așa că a postat mai multe poze care demonstrează cât de frumoasă este relația dintre ele, alături de un mesaj emoționant.

„De când ne cunoaștem am fost “prietene pereche” ❤️ La mulți ani prietena și nașa mea! @olgutaberbecinsta?”, a fost mesajul cântăreței pentru Olguța Berbec.

Cele două artiste se înțeleg de minune mai ales pentru că împart aceeași meserie, astfel că au foarte multe lucruri în comun.