Ce nașă frumoasă are Vlăduța Lupău. Cine este Olguța și cu ce se ocupă FOTO

Toți îi cunosc deja familia, mai ales pe soțul ei cu care se mândrește în mediul online, dar puțini știau cum arată nașa sa. Iată ce frumoasă este cea care a cununat-o pe iubita solistă de muzică de petrecere!

Vlăduța Lupău se pare că s-a înconjurat bine de cei mai potriviți oameni pentru ea. Aceasta radiază de fericire, mai ales de când s-a căsătorit. Mulți o invidiază pentru viața perfectă pe care o arată în mediul online. Mereu cu zâmbetul pe buze, tânără, cu o carieră fulminantă și alături de bărbatul pe care-l iubește. Lista se încheie azi cu nașa sa, toată atenția ducându-se către ea într-o zi specială. Azi este ziua de naștere a celei care a cununat-o și care i-a fost bună prietenă dintotdeauna, mărturisește Vlăduța.

Solista nu a putut face ca această zi să treacă fără o surpriză, așa că a postat o mulțime de poze care să arate relația frumoasă dintre ele alături de un mesaj emoționant. „De când ne cunoaștem am fost “prietene pereche” ❤️ La mulți ani prietena și nașa mea! @olgutaberbecinsta 🎂„, a fost mesajul cântăreței pentru nașa ei. Olguța și Vlăduța se înțeleg de minune și pentru că împart aceeași meserie și știu prea bine sacrificiile pe care le fac soliștii.

„L-am cunoscut la o cântare. Un profesor de-al meu avea un eveniment la un lac, tatăl lui era acolo, eu cântam, iar la un moment dat a venit și el. Cînd m-a cerut de soție a făcut un scenariu cu poliția. Tatăl lui a fost în Poliție, așa a putut aranja surpriza, astfel încât sî fiu chiar surprinsă. El joacă fotbal la CFR Cluj. Îmi doresc un copil, deși știu că o să fie foarte greu când o să avem un copil, la ce program am eu. Am noroc de faptul că am părinții lângă mine și mă vor ajuta. Îmi place cel mai mult la el că mă iubește”

Vlăduța Lupău