Câți bani câștiga Oana Lovin, de fapt, când făcea videochat. Dezvăluiri de senzație: ‘Adormeam în tramvai’

Majoritatea românilor au încă multe semne de întrebare cu privire la personajul care a șocat pe toată lumea – Oana Lovin. Aceasta este cunoscută pentru părerile acide din sfera politică, dar în special pentru că poartă pe umeri o imagine nu prea plăcută de mulți internauți care au luat la cunoștință povestea sa. Cât reușea să câștige aceasta pe când făcea videochat?

Celebra activistă Oana Lovin a dezvăluit un secret pe care îl ținea bine ascuns. Aceasta a mărturisit cât reușea să câștige în perioada în care activa ca model de videochat. Tânăra este cunoscută drept un personaj extremist, mult comentat în mediul online și nu numai după ce a făcut câteva afirmații grele despre câteva din partidele din România.

Femeia a declarat că se vorbește despre sume uriașe în industria unde există zeci de românce care reușesc astfel să devină independente prin câștigul a zeci de mii de euro lunar.

Cea din urmă a recunoscut că la început lucrurile nu merg extraordinar din prima: ”La început, mulți ani de zile, până să fie introdusă noțiunea asta de ”tips” (bacșiș) nu aveai cum să faci foarte mulți bani.

După ce am devenit cunoscută, am ajuns să fac peste 10.000 de euro. Sunt fete care sigur, câștigă și mai mult. Eu, probabil, aș fi putut câștiga și mai mult dar…să nu spun că aveam principii…purși simplu, cum sunt eu în viața de zi cu zi, așa eram și acolo.”

Oana Lovin susține că nu a profitat de anumite lucruri și că a avut câteva limite în privința a ceea ce face și cum face în fața camerei de filmat: „La mine nu exista discuții: ”îți dau atât să faci nu știu ce”. La mine exista: ”atâta fac” și punct.”

Aceasta a ținut că sublinieze că principalul motiv pentru care a ajuns în această postură a fost legat de lipsa banilor. Înainte avea 3 job-uri part time: la un call center – făceam sondaje, fiind studentă la sociologie și la un magazin de încălțăminte, făceam contabilitate primară… plus facultate. Pentru a reuși să se întrețină a luat această decizie.

„Țin minte că în ziua în care m-am hotărât, adormisem în tramvaiul 41 și m-a trezit o băbuță. Și mi-am dat seama că eu sunt efectiv un pericol pentru mine. Și am luat ziarul, m-am uitat pe anunțuri… nu știam domeniul, habar nu aveam. Unul dintre anunțuri era cu videochat non-adult, era singurul care specifica treaba asta. M-am dus cu o prietenă la interviu, apoi am fost la studio. Am plecat de acolo plângând, cu toate că nu se întâmpla nimic, erau niște fete absolut normale. Pe vremea aia se făceau banii vorbind”

Oana Lovin (Sursa: emisiunea Mădălin Ionescu Show de la Metropola TV.)