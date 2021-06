Alexia Eram și Mario Fresh formează de foarte mult timp un cuplu, așa că fanii adoră povestea lor de dragoste. În timp ce fiica Andreei Esca și-a găsit liniștea în brațele cântărețului, nu mulți știu că aceștia au ratat un eveniment extrem de important din viața lor, chiar dacă majoritatea partenerilor nici nu se gândesc să nu aibă parte de așa ceva.

Alexia Eram și Mario Fresh au decis să vorbească despre relația lor la Vorbește lumea, așa că au dezvăluit multe detalii pe care fanii nu le știau despre ei. Spre exemplu, cântărețul a explicat că nu l-a deranjat faptul că fiica Andreei Esca a fost plecată la studii în Londra cât timp ei formau un cuplu, dar a și spus ce îi place foarte mult la partenera sa.

În același timp, Alexia Eram a povestit ce calități apreciază la iubitul ei, dar și faptul că ea și el nu au avut o primă întâlnire, un eveniment de care majoritatea cuplurilor se bucură. Când vine vorba despre certuri, aceștia reacționează total diferit și se completează pentru a nu avea parte de momente de cumpănă, chiar dacă au fost și ei, la fel ca orice parteneri, aproape de o despărțire.

Chiar dacă sunt de mult timp împreună, Mario și Alexia încă se află la o vârstă foarte fragedă. Totuși, cântărețul are planuri mari cu iubita sa și își dorește să o ceară pe aceasta de soție. Artistul își dorește să urmeze calea pe care au ales-o părinții săi și să se căsătorească tânăr.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit.”, a declarat Mario Fresh în cadrul emisiunii Detectorul de minciuni.