Câți bani câștigă, în 2022, un angajat de la McDonald’s. Venitul final poate varia

McDonald’s este unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante din România și cele mai frecventate. A fost și rămâne în topul preferințelor, iar compania investește o mare parte din profit în extinderea localurilor, digitalizare și mărirea echipei de lucru.

Salariile oferite de gigantul McDonald’s nu sunt deloc mici. În funcție de care este rolul tău în restaurant, salariul tău poate depăși 4.000 de lei. Această sumă de bani o încasează cei care ocupă postul de manager, adică 4.200 de lei mai exact. Cu toate acestea, postul vine cu foarte multe responsabilități.

Pe de cealaltă parte, dacă nu dorești multe responsabilități, cei care vor un job de lucrător comercial se vor ocupa cu pregătirea produselor sau servirea clienților. Desigur, și salariul este unul mai mic, fiind de doar 2.400 de lei net, potrivit companiei.

„Avem salarii competitive la nivelul pieţei şi le oferim flexibilitate angajaţilor, astfel încât oamenii pot opta pentru un program de 4 – 6 – 8 ore. În funcţie de programul ales sau de orele suplimentare lucrate, venitul final poate varia.

Am crescut salariul de bază şi am introdus o serie de bonusuri pentru a-i ţine pe oameni motivaţi. Totodată, am vizitat cât de des restaurantele din ţară.

Avem circa 5.000 de salariaţi în România. Migraţia către alte companii a existat dintotdeauna. Acum poate s-a acutizat în unele industrii”, a declarat, recent, Paul Drăgan, CEO al McDonald’s România.