Ce pensie primește Florin Piersic de la statul român. La acești bani, se adaugă și indemnizația de la UNITER

Marele actor român Florin Piersic a jucat în multe filme și piese de teatru, însă de când s-a retras de pe scenă statul român îi acordă o pensie modestă, la care se adaugă și o indemnizație de la UNITER.

Ce pensie primește Florin Piersic de la statul român

Florin Piersic împlinește astăzi, 27 ianuarie, onorabila vârstă de 84 de ani. Este unul dintre cei mai îndrăgiși și apreciași actori ai scenei românești, dar se pare că statul român vede lucrurile într-o altă lumină, judecând după pensia pe care acesta o primește încă din anul 2014.

Celebrul actor s-a retras în urmă cu câțiva ani de pe scenă și s-a mutat într-o vilă din Cluj-Napoca. Astfel că, Florin Piersic primește de la statul român o pensie lunară de 2000 de lei, încasând, de asemenea de la Unitatea Teatrală din România (UNITER) și o indenmnizație în valoare de 2.700 de lei.

În declarația de avere a actorului, acesta apare ca deținând mai multe imobile. Pe lângă casa cochetă în care locuiește în prezent, Florin Piersic mai deține un imobil tot în Cluj Napoca, dar și o casă de vacanță în același județ. De asemenea, marele actor Florin Piersic maia deține pe numele său și o vilă din București, așadar, se poate spune că are o bătrânețe asigurată. În plus, Florin Piersic se mai poate mândri și cu ”Ordinul Meritului Cultural clasa a V-a, primit în anul 1967 ”pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”.

Florin Piersic, pasiune nebună la 84 de ani

Florin Piersic se îngrijește de aspectul fizic, sportul fiind preferatul său. Astfel, din spusele sale, pentru a ”nu se văita de genunchi”, merge la înot, ridică greutăți, face sport și joacă baschet.

”Am 83 de ani, o vârstă fragedă zic eu (râde – n.r.) şi este normal să am grijă de mine, să mă întreţin, pentru că vreau să vă mai bucur un pic cu piesele mele. Se vaită de dureri de genunchi ăia de 50 de ani, darămite eu. Vin aici la Bucureşti la un fel de întreţinere. Am colegi care s-au neglijat şi nu se simt deloc bine, aşa că am decis să am grijă de mine şi să fiu mereu în formă. Merg la înot, ridic greutăţi, fac sport, joc baschet”, a declarat Florin Piersic pentru Click!, anul precedent.