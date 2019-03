Mai mulți actori ai teatrului de Comedie din București au protestat înainte de reprezentația spectacolului Tartuffe de vineri seară.

S-au adunat la ora 18.15 minute în fața teatrului pentru a denunța ordonanțele de guvern privind Justiție. Au luat parte, pe lângă actori, și regizori și fotografi, nemulțumiți de ceea ce numesc „asaltul fără precedent asupra Justiției din România”. Invitația a fost lansată de actorul Tudor Chirilă care a publicat joi un mesaj pe rețelele de socializare:

Tudor Chirilă le-a declarat jurnaliștilor prezenți în centrul vechi al Bucureștiului, unde se află Teatrul de Comedie, că nu doar asaltul asupra Justiției este problema românilor, ci și faptul că sunt nevoiți să se trateze în spitale pline de bacterii, că trebuie să meargă cu trenuri care fac 18 ore până la destinație și că trebuie să-și înscrie copiii într-un sistem precar de Educație.

Lipsa oamenilor pricepuți în domenii cheie a fost reclamată, de asemenea, de artiști. În ciuda numărului mic de participanți, actorul Tudor Chirilă a subliniat importanța oricărei reacții față de ilegalitățile guvernanților:

„Atâta vreme cât nu vom avea meritocrația, n-o să se schimbe nimic. Am de gând să mă alătur oricăror alte manifestații, să ies în stradă ca și până acum. Sunt imun la număr. E adevărat, e frumos să fie multă lume, dar e ok să te duci și singur. Respect grupul acela care merge seară de seară (în Piața Victoriei – n.r.).” Tudor Chirilă