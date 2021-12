Câți bani câștigă de fapt Ana Morodan, supranumită Contesa Digitală. „Dacă e să plâng, eu trebuie să plâng în lux.”

Ana Morodan este cunoscută în România drept Contesa digitală. Vedeta a făcut câteva mărturisiri despre viața ei. Invitată la emisiunea moderată de Denise Rifai, blondina a vorbit despre viața ei. Are 36 de ani și a lăsat o carieră în avocatură și antreprenoriat pentru lumea digitală, acolo unde este influenceriță și a devenit primul blogger de stil din România.

Ana Morodan a fost nevoită să răspundă la întrebarea privind veniturile sale și a explicat că nu vrea să frustreze pe nimeni cu răspunsurile sale.

„O să refuz să răspund, pentru că nu contest ce fac ceilalți invitați sau celalalte femei, mi se pare contrar creșterii mele să vorbesc despre sume fixe, câți bani am sau cât costă bijuteriile mele la televizor.

Nu vreau să frustrez pe nimeni. În plus, acum sunt antreprenor, am multe businessuri online. Fac niște bani mulțumitori pentru mine care îmi doresc să fac bani, nu niște bani. Bani care îmi sunt ok pentru mine. Eu vreau să fac bani mulți.

Să zicem că pot direct să merg de la această emisiune la aeroport, să plec la Paris la Ritz și să stau acolo două zile și să nu ies din cameră.”, a declarat Ana Morodan.