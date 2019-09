Câți bani câștigă Bianca Andreescu după performanța de la US Open. Cariera ei s-a schimbat radical

Bianca Andreescu s-a calificat în premieră în finala unui turneu de Grand Slam, chiar la debutul la US Open 2019. Pentru performanța sa, sportiva canadiană de origine română a primit un cec în valoare de 1,9 milioane de dolari, dar suma se va dubla în cazul în care va câștiga trofeul de la New York în fața Serenei Williams.

Bianca Andreescu va câștiga 3.850.000 de dolari dacă se impune în finala US Open

Tânăra de 19 ani a impresionat lumea tenisului mai ales prin victoriile reușite în acest an. Bianca a câștigat primele două trofee din carieră în 2019 și peste 2,2 milioane de dolari, fără să punem la socoteală premiul de 1,9 milioane de euro pe care l-a primit după calificare în finala US Open. Un eventual triumf în ultimul act al competiției în fața Serenei Williams ar fi o adevărată rețetă de succes pentru Andreescu.

Până la US Open, sportiva a strâns în total din tenis 2.417.873 de dolari, dar la această sumă se adaugă și premiul de 1,9 milioane de dolari primit pentru parcursul de până acum la turneul de la New York. Asta înseamnă că Bianca are în cont 4.317.873 de dolari. Premiul de la US Open va ajune la 3.850.000 de dolari dacă Andreescu o învinge pe Serena Williams în finală, caz în care valoarea totală a premiilor câștigate de tânăra jucătoare până la vârsta de 19 ani va ajunge la 6.267.873 de dolari.

Bianca Andreescu a urcat de pe locul 15 până pe poziția a 5-a în clasamentul virtual WTA după victoria cu Belinda Bencic din semifinale și dacă va câștiga trofeul US Open va urca până pe 4, devansând-o astfel pe Simona Halep, care va coborî până pe 6. A jucat prima finală WTA în 2019, la Auckland, după ce le-a învins pe parcurs pe Caroline Wozniacki și Venus Williams, două foste numărul 1 mondial. Sportiva are în palmares Indian Wells Masters 2019 și Rogers Cup 2019.