Câți bani câștigă anual Ștefan Bănică Jr și ce avere are. Vedeta de la Antena 1 stă pe un adevărat imperiu

Ștefan Bănică Jr are o carieră impresionantă, iar de ani de zile este în atenția publicului său. Cât câștigă iubitul artist pe an și ce avere are acesta?

Cât câștigă anual Ștefan Bănică Jr și ce avere are?

Ștefan Bănică Jr. este pe scenă de o viață, iar acest lucru se datorează tatălui său care i-a insuflat frumusețea artei. Dacă prima oară fanii lui prindeau drag de el în reumitul film Liceenii, acum acesta se bazează pe cariera în muzică în special. Ștefan Bănică are trei copii, iar fiul cel mare se pare că-i calcă pe urme și se stabilește ușor pe drumul actoriei. Acesta este actor, muzician, compozitor și proprietar al unei firme. În anul 2004, soțul Laviniei Pîrva a înființat firma Marbel Concert SRL – societate comercială cu care își desfășoară toate activitățile.

Conform cifrelor, acesta se pare că face bani frumoși cu firma respectivă care a cunoscut chiar un real succes în unii ani, ulterior având parte de o scădere a profiturilor în timpul crizei financiare. Perioada de 2008-2012, cea mai bună a afacerii. Profitul net era de 2 milioane de lei, aproximativ 450.000 de euro. Totul s-a stricat în 2012, pe când afacerile au intrat într-un impas incredibil – 1.016.529 lei (în 2013), 683.214 lei (în 2014), 579.583 lei (în 2015), 388.902 lei (în 2016) şi 299.735 lei (în 2017). Cu toate astea, societatea a prins iar contur, așa că a revenit în forță cu un câștig de 611.116 lei (aproximativ 130.000 de euro).

