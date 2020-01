Câți bani are investiți Ion Țiriac în mașini. Cum arată averea fostului tenismen

Ion Țiriac este unul din cei mai importanți oameni din sportul românesc, dar și unul din cei mai de succes oameni de afaceri din România. Forbes, în 2019, anunța că Ion Țiriac ar avea o avere de 1.1 miliarde de euro. Cei de la businessmagazin.ro susțin că omul de afaceri deține o avere mult mai mare, în valoare de 4 miliarde de euro.

Ion Țiriac, conform informațiilor din piață, este cel mai mare colecționar de mașini din Europa, cu un total de 420 de bijuterii pe patru roți. ”Nu e uşor să fii cel mai mare colecţionar de maşini din Europa!”, spune Ion Ţiriac, omul de afaceri fiind nevoit să-şi plimbe zi de zi toate cele 420 de modele din garaj.

Tot în 2019, reprezentanții Forbes spuneau că Ion Țiriac deține proprietăți în valoare de un miliard de euro, fostul mare tenismen ocupând locul 1.818 la nivel mondial, cu 49 mai sus decât în anul 2018. Țiriac are o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari. Primele 3 locuri sunt ocupate de Jeff Beszos (131 miliarde de dolari), Bill Gates (96,5 miliarde de dolari) și de Warren Buffett (82,5 miliarde de dolari).

Cea mai importantă investiție a omului de afaceri, Ion Țiriac, o constă colecția de mașini, una și una, 420 de automobile, unele dintre ele unicat. Printre acestea, ca idee, se numără Rolls-Royce-ul Phantom al lui Elton John, un Aston Martin similar cu cel condus de „agentul 007” în producția din 1987,”James Bond – The Living Daylights”, dar şi maşini conduse de regi.

În 2016 a reușit achiziționarea celei mai scumpe mașini din ”Țiriac Collection”, este vorba de un 2012 Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, în valoare de 3,5 milioane de euro. Tot în acel an, Țiriac a decis să arate lumii colecția sa de mașini și a inaugurat Salonul ”Țiriac Collection”, salon în care au fost expuse aproape toate bijuteriile pe patru roți din colecția personală. Și-a deschis în urmă doi ani și un muzeu la Otopeni, unde oricine își dorește poate admira o parte din impresionanta colecție:

„Din pasiune pentru mașini, am colecționat vehicule fabricate începând cu anii 1890. Am acum bucuria de a împărtăși această pasiune cu vizitatorii galeriei. O parte din istoria evoluției auto se regăsește în colecția pe care vă invit să o descoperiți” , spunea Ion Țiriac la inaugurarea salonului.

În colecția personală, cele mai multe mașini sunt din gama Rolls-Royce, Țiriac deține nu mai puțin de 36 autoturisme Rolls Royce, printre care și cele mai rare. Colecția lui Ion Țiriac este singura colecție privată din lume care include toate cele 6 generații Rolls Royce Phantom:

„Orice mașină cumperi în momentul de față, cu un milion de euro sau două, nu poate decât să crească în preț și valoare, pentru că sunt foarte puține. Nu știu care este cea mai scumpă mașină a mea. Pe mine mă fascinează Rolls-Royce, am 30-40 de bucăți. Sunt unic în lume, am colecția de Phantom, unu, doi, trei și patru. Din Phantom IV au fost făcute numai 18, care au fost vândute numai curților regale… Regina Angliei are două, Juan Carlos are trei, chiar l-am rugat să vândă și el, dar mi-a spus că nu poate pentru că aparțin Curții. Până și Saddam avea una! Eu cunosc numai două mașini care sunt în afară de astea, eu le am pe amândouă”, a spus Țiriac într-un interviu.